Почему по камерам на банкоматах не нашли тех, кто снимал деньги с карт пропавших аниматоров на Кубани

Поиски продолжаются

О 37-летнем Кирилле Чубко и 19-летней Татьяне Мостыко ничего неизвестно с 28 апреля. Они пропали в Краснодарском крае по пути с мероприятия. Коллеги возвращались из Крыловской в Усть-Лабинск. Последний звонок Кирилл сделал жене, он сообщил, что в дороге лопнуло колесо и нужно время, чтобы починить.

Накануне, 1 мая, автомобиль, на котором ехали Кирилл и Татьяна, нашли сгоревшим дотла в лесополосе. В машине тел не было, не нашли никаких следов и рядом. Пропавших продолжают искать в надежде, что они могут быть живы.

Супруга Кирилла рассказала о странных переводах и снятии наличных. Деньги с банковских карт мужа снимали в станице Березанской, в Ирклиевской, а позже в Каневской. Но по камерам на банкоматах тех, кто снимал деньги, не нашли.

- По установленным в банкоматах камерам, откуда были выведены наличные, не видно лиц, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По каким причинам, собеседник не уточнил: возможно, неизвестные хорошо замаскировались. Но по неподтвержденным данным, один из подозреваемых уже задержан, его допрашивают следователи.

В настоящее время также полицейские просматривают все камеры на маршруте пропажи аниматоров. Есть шансы, что объективы на ближайших магазинах, домах, дорогах могли снять детали, которые помогут в поисках мужчины и девушки.

Добровольцы также не перестают прочесывать местность. Проходят и места повторно. Потому что супруга пропавшего Кирилла заявила, что машину, которую нашли спустя двое суток, нашли там, где волонтеры и полицейские ходили несколько раз.

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