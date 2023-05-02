«Сгоревшую машину нашли там, где искали 100 раз»: жена пропавшего аниматора на Кубани в шоке от новых подробностей

Машину сожгли дотла и бросили

В Краснодарском крае с 28 апреля ищут 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Аниматоры пропали без вести на трассе «М-4 Дон». В их исчезновении много странностей, в которых сейчас разбираются правоохранители. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

Жена Кирилла Чубко опубликовала новый пост в соцсетях с шокирующими подробностями. Машину аниматора нашли в Брюховецком районе, сгоревшую дотла. Однако, по словам Дарьи Чубко, в этом самом месте искали множество раз, но ничего не было.

- Машину нашли сегодня в посадках , сгоревшую дотла! В месте где мы уже искали 100 раз ! Когда они успели это сделать ? Просто не поддается никакому объяснению, - пишет в социальных сетях женах пропавшего аниматора Дарья Чубко. - Я Рада что их не было в машине! И тел рядом тоже не было ! Мы не теряем надежды и надеемся на лучшее.

Также Дарья Чубко выразила огромную благодарность всем, кто пишет слова поддержки и предлагает помощь. Множество неравнодушных людей выходят на поиски вместе с женой пропавшего аниматора .

- Это очень трудно делать (речь идет о поисках - от Авт.), мы не отдыхаем , даже кушать забываем, промокаем, очень сильно устаем, но все равно ищем! И поэтому я вам очень благодарна, - пишет Дарья Чубко.

Жена пропавшего аниматора на Кубани также опровергла все слухи о том, что Кирилл мог уйти в запой, загулять или даже поддаться соблазну запрещенных веществ.

- Муж ни курит ни пьет, не говоря уже о чем-то наркотическом ! Он никогда даже бутылочку пива не допивает до конца , поэтому эти варианты исключены на 100%. Мне пишут: «муж уехал с молодой девушкой тусить , снял денег и гуляет , а жена ищет его». Вы вот совсем на голову больные? Тусить куда? В хутора? У нас счастливая и любящая семья , маленький ребенок и ни о каких любовницах и любовниках в нашей семье и речи быть не может, не говоря уже о Тане, которая работала с нами аниматором. Кирилл ее возил на заказы и очень часто мы вместе возили ее и других ребят, не больше, - не сдерживает эмоции Дарья.

Жена пропавшего аниматора надеется, что Кирилла и Татьяну найдут живыми.

- Я уверена, что мы найдем их целыми и невредимыми. Муж у меня тот еще борец, я уверена он справится! И в Таню тоже верю, - заключила Дарья.

Напомним, что аниматора Кирилла Чубко и его коллегу Татьяну Мостыко ищут сотни волонтеров и правоохранителей. Поиски идут круглосуточно. Они пропали по пути домой из станицы Крыловской, где выступали. До Усть-Лабинска они не доехали, в дороге случилась беда - у машины прокололось колесо. Тогда Кирилл Чубко позвонил своей жене и сказал, чтобы не волновалась, двое молодых людей предложили помощь в замене колеса. Однако после этого начались странности. Телефоны Кирилла и Татьяны выключились, а с банковских карт пропавших начали снимать деньги.