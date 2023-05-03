Убийцы торопились закопать тела. Собрали полную историю гибели пропавших аниматоров после прокола колес на дороге Кубани

Выгоревшую иномарку нашли спустя трое суток поисков тех, кто в ней ехал и пропал

На Кубани три дня искали молодого мужчину и девушку, потерявшихся по дороге домой. А их уже не было в живых.

37-летний Кирилл Чубко и сотрудница его агентства по организации праздников 19-летняя Татьяна Мостыко убиты. Следователи поймали тех, кто устроил им ловушку на трассе в получасе езды до дома. Бандиты втерлись в доверие, потом расправились с жертвами и сняли деньги со всех их карт.

ПОМОЩЬ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Кирилла и Татьяну искали с 28 апреля. В тот день ребята вместе вели детский День рождения в станице Крыловской, а поздно вечером возвращались домой в Усть-Лабинск. Кирилл – к жене и 4-летнему сынишке. А Таня – к парню и лекциям в педколледже. Студентка подрабатывала аниматором в свободное от учебы время, чтобы заработать на аренду квартиры. Учиться в Усть-Лабинск она приехала из Красноярска.

Большую часть пути в 147 километров они проехали. Трасса хоть и не очень людная, но разбитая. Скорость не разовьешь. Когда до дома оставалось не больше получаса езды, они угодили в яму сразу двумя передними колесами. Белый «Хендай» занесло.

Кирилл позвонил жене и сказал, что пробил колесо, ехать дальше не может. Но какие-то доброжелатели охотно согласились им с Таней помочь. Время было позднее, почти полночь, но близких не насторожило это сообщение. Сельская трасса никогда не слыла опасной, а люди, живущие в округе, действительно отзывчивы.

Жена Кирилла Дарья легла спать, думая, что супруг спокойно доберется до дома.

Что Кирилл так и не вернулся, она обнаружила утром. Его телефон перестал принимать звонки. Танин – тоже. Зато глубокой ночью сыпались смс-уведомления от банков. Кто-то обналичивал их с мужем карты. Сняли в итоге около 190 тысяч рублей.

В районе 8 часов утра телефон Тани внезапно появился в сети.

Девушка ответила, но каким-то странным голосом, односложно. Это был последний их разговор.

- И примерно в это же время – последняя операция по счетам. Я ее спросила, где Кирилл. Она ответила: «Его нет. Он вышел», - восстанавливала хронологию того дня жена Кирилла Дарья. Всеми своими догадками она делилась с подписчиками в соцсети. Женщина успешный блогер-кондитер. Она учит всех желающих печь шикарные торты. На ее странице больше 35 тысяч подписчиков.

Это позволило сразу же поднять «в ружье» полгорода. Дарья подключила полицейских. Слишком странным показалось ей, что мужу понадобилось столько денег ночью, да еще и в разных местах Краснодарского края. По адресам банкоматов маршрут выстраивался так, будто Кирилл с Таней удалялись от дома, но не приближались к нему.

БАНДИТЫ ЗАМЕТАЛИ СЛЕДЫ

По лесам вокруг Усть-Лабинска и дальше пошли сотни волонтеров. «Лиза Алерт» распространила ориентировки по всему региону. Уже на второй день о странном исчезновении машины с людьми говорили из каждого утюга.

Эта шумиха явно обеспокоила тех, кто точно знал, куда пропали Кирилл и Таня. Тогда-то в исхоженной добровольцами лесополосе внезапно обнаружился обгоревший остов «Хендая» Кирилла. Машина выгорела до тла. На первый взгляд следов убийства там не нашли. Но стало ясно, что с владельцем авто и его пассажиркой случилось что-то непоправимое.

Почти одновременно с этой страшной находкой появилась информация, что пойман кто-то, кто может пролить свет на произошедшее. Но следователи еще сутки держали это в секрете. Зато по тому, что «Лиза Алерт» свернула штаб, было очевидно – теперь Кирилла и Таню ищут уже, как жертв преступления, и совсем другими методами.

«МЫ ИХ ЗАРЕЗАЛИ И ЗАКОПАЛИ»

Поздним вечером, 2 мая, следователи опубликовали первый отчет. К тому моменту по факту пропажи Кирилла с Татьяной они возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что по горячим следам задержали троих. После допросов они признались, что Кирилл и Таня убиты и указали место, где спрятали тела.

- Троим подозреваемым 30, 31 и 45 лет. Они оказались на одном участке дороги вблизи станицы Березанской Выселковского района Кубани со своими жертвами случайно. Увидев одиноко стоящих ночью на трассе мужчину и девушку, банда решила расправиться с ними и забрать деньги и ценности. Похитив средства с банковских карт, злоумышленники убили аниматоров, потом сокрыли тела и сожгли машину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Тело Кирилла нашли недалеко от того места, где он встретил своих палачей. Его зарезали, когда он наклонился, чтобы поставить новое колесо на машину. Похоже, от него избавились раньше. Татьяна жила еще какое-то время. Она зачем-то еще нужна была похитителям. И очевидно, отвечала по телефону жене Кирилла по подсказке со стороны, когда его уже не было в живых. Труп Татьяны продолжают искать.

РАЗБОЙНИКИ ПОШЛИ НА «МОКРУХУ»

Убийц поймали в разных городах Кубани. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ скрутили их на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска. 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двое мужчин и даже 16-летнюю школьницу.

- Преступная группа совершила разбойное нападение на жителей Тихорецкого района, напав на общую знакомую и двух местных жителей, которые находились в тот момент у нее дома, - рассказывали в суде. - Ударив бейсбольной битой по головам своих жертв, злоумышленники похитили их деньги.

В то же время участники банды остановили на трассе «Краснодар-Ейск» автомобиль. Они попросили водителя и находящегося вместе с ним пассажира подвести их. Позднее к ним присоединились соучастники.

- Владельца машины и его друга избили, связали, забрали драгоценности. Затем одного из мужчин застрелили, а другого заставили отдать 300 тысяч рублей, - сообщается в решении суда.

В 2016-м за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство Кеворкьяна приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Но по какой-то причине он оказался на свободе раньше срока. И более того, впервые решился на убийство.

- Оказавшись на свободе, основатель банды взялся за старое. Работал по тому же отработанному сценарию, что и раньше. Привлек на этот раз уже других людей. Где Кеворкьян с ними познакомился, устанавливается. Предварительно один из двоих подельников (Анатолий Двойников, был судим за драку и завладение чужой машиной - прим.ред.) ранее был судим, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По имеющейся информации, встреча с налетчиками на дороге была случайной. Кирилл и Татьяна доверились незнакомым людям, после чего у них забрали карты, обналичили деньги.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Нападения на водителей случались и раньше. Последнее громкое дело так называемой банды ГТА отправило в тюрьму пожизненно сразу 8 мужчин и 6 женщин. Они орудовали на трассе М-4 "Дон" в 2014 году. Способ наживы они выбрали самый бесчеловечный: раскладывали на безлюдной дороге препятствия, чтобы водитель, напоровшись, вынужден был сделать остановку. Сами поджидали своих жертв в кустах, точное количество которых неизвестно до сих пор, убивали на месте и грабили.

Похожие преступления были и на ростовском направлении. До сих пор, помятуя о преступлениях уже другой банды, на всем протяжении федеральной дороги висят плакаты с предупреждениями водителям ехать без остановок ночью.

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