«Девушке горло перерезали за 30 тысяч рублей». Жестокий убийца 19-летней студентки-аниматора извинился перед родными Татьяны Мостыко в суде

Тела Кирилла и Татьяна найдены, их машина сожжена

В Выселковском районном суде сегодня, 4 мая, рассматривается постановление следователей об избрании меры пресечения троим подозреваемым в убийстве аниматоров. 37-летний Кирилл Чубко и сотрудница его агентства по организации праздников 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались домой в Усть-Лабинск, когда попали в яму на дороге.

По версии следствия, 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян случайно тоже были в тот момент на дороге. Они вызвались помочь ребятам отремонтировать авто. Но глубокой ночью, 29 апреля, водитель и пассажирка белого "Хендая" пропали со всех радаров.

Зато сыпались СМС-уведомления от банков. Кто-то обналичивал деньги с карт Кирилла. Сняли в итоге около 190 тысяч рублей.

После короткого странного разговора с Таней, жена Кирилла сделала ввывод, что они попали в беду. Девушка не могла назвать точного адреса, где находилась на тот момент, а главное, куда пропал Кирилл.

После трех суток безуспешных поисков машину нашли. Правда, кто-то явно тщательно заметал следы и сжег ее до тла. Внутри ничего не нашли. Но почти сразу появился подозреваемый. Первым оперативники поймали 30-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна. На продлении ареста он сам заявил, что сотрудничал со следствием, но ребят не убивал. К слову, на молодом мужчине большой "послужной" список ходок. Он главенствовал в бандах еще в 2014 году. И должен был сидеть 18 лет в тюрьме строгого режима. Но по каким-то причинам не досидел.

- Убивали спонтанно, идея Демьяна была, - зато поведал подельник 44-летний Арам Татосян. Именно он убил 19-летнюю Таню. перерезав ей горло. - Действительно, хотели помочь с колесом...Толик убил парня. Демьян руководил. Надо было отпустить девочку. Я очень сожалею, что поступил неправильно.

От всей суммы убийце Тане досталось только 30 тысяч рублей. Остальное поделили другие.

- Я отвез деньги, раздал долги, - говорит Татосян.

Теперь ему грозит вплоть до пожизненного срока заключения. Надо сказать, убийств за Татосянам до сих пор не числилось, он был судим за угон. Суд отправил его в СИЗО.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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