Видео взрыва «Нивы» во время штурма на Кубани появилось в сети

Обстоятельства случившегося выясняются

Неадекватный водитель пять часов угрожал взорвать «Ниву», которую остановили сотрудники ДПС в Ейске. Мужчина отказывался выходить из внедорожника и просил привезти мать. После пятичасовых переговоров произошел взрыв. Никто, кроме водителя, сильно не пострадал.

Видео взрыва «Нивы» появилось в сети. На кадрах видно, как машину изнутри разрывает во время штурма силовиков. Двое омоновцев были максимально близко к машине, они пытались открыть двери, предварительно, им понадобилась медицинская помощь. Другие оперативники разбежались в стороны, а затем стали осторожно осматривать салон. После взрыва оперативно подоспели пожарные, они развернули «рукава», чтобы максимально быстро при необходимости потушить огонь.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что улицу Мичурина, где произошло ЧП, полностью оцепили. Движение там перекрыто с самого утра. На месте работают правоохранительные органы. Глава района также находится на месте, он попросил жителей соблюдать спокойствие.

- Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле. Безопасности жителей нашего района ничего не угрожало и не угрожает, - написал Роман Бублик в соцсетях.

Все подробности и обстоятельства случившегося уточняются.