Убийцы аниматоров колесили в поисках жертв несколько дней. Следователи рассказали детали зверского убийства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани

Кирилла и Татьяну искали три дня

Следователи по крупицам восстанавливают картину произошедшего с 37-летним Кириллом Чубко и с его 19-летней напарницей по организации праздников Татьяной Мостыко. Всего за несколько дней им удалось поймать и разговорить тех, кто расправился с аниматорами, когда они возвращались домой в Усть-Лабинск 28 апреля из станицы Крыловской. Кирилл – к жене и 4-летнему сынишке. А Таня – к парню и лекциям в педколледже. Студентка подрабатывала в свободное от учебы время.

Они торопились, потому не замечали на проселочной дороге ям. Но в одну из них угодили так, что пробили колесо. Было уже темно, около 10 часов вечера, когда Кирилл позвонил жене Дарье. Он сказал, что ехать осталось не больше получаса, но будет нескоро из-за предстоящего ремонта авто. На дороге им встретились "добрые люди", которые согласились помочь с ним. Ночью последний раз Кирилл сообщил жене, что новое колесо он уже нашел, и остается переждать дождь.

Это был последний его разговор с женой. Утром 29 апреля его телефон был уже недоступен, Татьяна ответила один раз, но этот разговор Дарья будет помнить всю жизнь.

- "Кирилла нет, он вышел", - сказала она жене, но ее голос еще больше встревожил жену.

Кирилла, судя по признаниям убийц, действительно уже не было...в живых.

- Я подошел к нему сзади, схватил за голову и повалил на спину, - рассказывает на следственном эксперименте 45-летний Арам Татосян. - А Толик надел на него наручники.

Таню тоже заковали. Их запугали, что убьют, если не назовут пин-код банковских карт. Надеясь, что это позволит им спастись, Кирилл сказал нужные пароли. Но никто не собирался сохранять им жизни.

С Кириллом вскоре расправились, исполосовав его ножом, и закопали в лесополосе в районе станицы Ираклиевской. А Таню возили с собой еще некоторое время с собой по банкоматам. А потом перерезали ножом горло и тоже бросили в яму. Белый "Хендай" сожгли вместе с телефоном Кирилла и лопатой, которой копали ему и Тане могилу.

- Девушку убил я, но раскаиваюсь, что не отпустил. А Толик (второй подозреваемый - Двойников) убил парня, - говорит все тот же Татосян. За обоими не числится убийств в прошлом. Но здесь они пошли на тяжкое преступление из-за 190 тысяч рублей.

Правда, большая часть денег, как считает следствие, досталась 31-летнему бандиту-рецидивисту Демьяну Кеворкьяну. Именно он, как предполагает следствие, сколотил банду и координировал происходящее с Таней и Кириллом.

Следователи рассказали, как им удалось выйти на след банды.

- Удалось по камерам установить подозрительный автомобиль. Это ВАЗ-2114 с московскими номерами. Именно эта машина была в тот вечер на трассе, где пропали аниматоры.А потом была замечена в других местах, - рассказал в эфире "Вестей" на России-24 замруководителя Следственного управления по Краснодарскому краю Александр Нихаев.

Впрочем, владелец продал машину, а новые владельцы не поставили его на учет. Однако оперативникам все-таки удалось выйти на след Демьяна Кеворкьяна. Его поймали в Краснодаре. Именно он начал сотрудничать со следствием первый и сдал подельников. Правда, от своего участия в деле по опыту тут же открестился.

- Я никого не убивал, - заявил Кеворкьян, когда ему избирали меру пресечения.

Зато Татосян и Двойников, которых поймали одного в Тихорецке, другого - в Апшеронске, указали на него, как на идейного вдохновителя нападения на Кирилла с Татьяной.

Кстати, следователи уверены, что оно не было спонтанным. Бандиты несколько дней колесили по округе в поисках подходящей жертвы. Кирилл с Таней оказались доверчивее остальных не в том месте и не в то время.

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