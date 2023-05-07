Видео, по которому удалось найти убийц пропавших аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, опубликовано следствием

Преступников поймали в считанные дни. Фото: скриншот оперативного видео
Следователи в Краснодарском крае приоткрыли детали того, как им удалось так быстро поймать убийц 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Вся страна с замиранием сердца наблюдала за тем, как искали устроителей праздников.
28 апреля они попали в яму по дороге домой и исчезли. Каких только версий ни строили все, кто следил и участвовал в поисках. А на помощь жене Кирилла Дарье Чубко вышли сотни добровольцев.
Но следователям довольно быстро стало понятно, что Кирилл и Татьяна стали жертвами преступления.
В частности, убийцы засветились на видео у банкоматов, где снимали деньги с карт Кирилла.
На нем видно, как белый "Хендай"с черной крышей, тот самый, на котором аниматоры ехали домой, подъезжает. Из машины, предусмотрительно надев кофту с капюшоном, выходит мужчина. То же самое повторяется в банкоматах других населенных пунктов. Грабители снимали небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений у банковской службы безопасности.
Однако маскировка не помешала оперативникам вычислить того, кто был под капюшоном и его подельников. Сначала в Краснодаре задержали, как предполагает следствие, идейного вдохновителя нападения на Кирилла и Татьяну 31-летнего Демьяна Кеворкьяна. А тот уже сдал 45-летнего Арама Татосяна и 30-летнего Анатолия Двойникова. Оба признались в убийстве Кирилла и Татьяны и показали их могилы.
Сейчас все трое помещены в СИЗО, где будут находиться пока почти два месяца.
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