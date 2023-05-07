Видео, по которому удалось найти убийц пропавших аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, опубликовано следствием

Преступников поймали в считанные дни. Фото: скриншот оперативного видео

Следователи в Краснодарском крае приоткрыли детали того, как им удалось так быстро поймать убийц 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Вся страна с замиранием сердца наблюдала за тем, как искали устроителей праздников.

28 апреля они попали в яму по дороге домой и исчезли. Каких только версий ни строили все, кто следил и участвовал в поисках. А на помощь жене Кирилла Дарье Чубко вышли сотни добровольцев.

Но следователям довольно быстро стало понятно, что Кирилл и Татьяна стали жертвами преступления.

В частности, убийцы засветились на видео у банкоматов, где снимали деньги с карт Кирилла.

На нем видно, как белый "Хендай"с черной крышей, тот самый, на котором аниматоры ехали домой, подъезжает. Из машины, предусмотрительно надев кофту с капюшоном, выходит мужчина. То же самое повторяется в банкоматах других населенных пунктов. Грабители снимали небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений у банковской службы безопасности.

Однако маскировка не помешала оперативникам вычислить того, кто был под капюшоном и его подельников. Сначала в Краснодаре задержали, как предполагает следствие, идейного вдохновителя нападения на Кирилла и Татьяну 31-летнего Демьяна Кеворкьяна. А тот уже сдал 45-летнего Арама Татосяна и 30-летнего Анатолия Двойникова. Оба признались в убийстве Кирилла и Татьяны и показали их могилы.

Сейчас все трое помещены в СИЗО, где будут находиться пока почти два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему ранее судимые подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани впервые решились на расправу

На Кубани продолжают искать тело убитого аниматора Татьяны Мостыко (подробнее)

Основали банду вымогателей и устраивали разбои на трассе. На Кубани задержали подозреваемых в убийстве аниматоров

Опубликованы имена подозреваемых, причастных к пропаже аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко на Кубани (подробнее)

Исполосовали ножом. Тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко убийцы закопали в лесополосе на Кубани

Тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко убийцы закопали в лесополосе на Кубани (читайте далее)

Задержанные заговорили. В лесополосе на Кубани в 60 км от места пропажи нашли тело Татьяны Мостыко

Тело пропавшей на Кубани четыре дня назад студентки-аниматора Татьяны Мостыко найдено (подробнее)

На Кубани после пропажи аниматоров, порезавших колесо машины, на дороге экстренно латают ямы

«Комсомолка» проехала маршрутом таинственно исчезнувших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко (читайте далее)

Опубликован последний маршрут следования иномарки, в которой ехали пропавшие на Кубани аниматоры

Сгоревший автомобиль обнаружили в лесополосе (читайте далее)

Жена пропавшего на Кубани организатора праздников Кирилла Чубко записала видеообращение спустя трое суток поисков

Она попросила о помощи водителей (подробнее)

Прокололи колесо, а после обналичили все карты. Собрали полную историю загадочного исчезновения двух аниматоров на Кубани

На Кубани третьи сутки ищут пропавших аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, возвращавшихся домой с выступления (читайте далее)

Появились новые подробности об исчезновении аниматора Татьяны Мостыко, которая возвращалась домой на Кубани

Подруга пропавшего аниматора Татьяны Мостыко рассказала о ее поведении незадолго до исчезновения (читайте далее)

«Обещала прочитать стихи»

Лучшая подруга рассказала о последнем разговоре с погибшей на Кубани красноярской аниматоршей Татьяной Мостыко (подробнее)