Из Краснодара доставили 25 тысяч полотенец бойцам СВО

Партию полотенец уже доставили в зону СВО.

Краснодарские волонтеры еще в марте организовали цех, где начали шить полотенца. Они очень нужны для военных и гражданских госпиталей в зоне СВО. Там они всегда в дефиците. Ведь для медиков по сути это расходный материал. Потому чем больше сумеют отшить, тем проще будет работать врачам.

Стоит сказать, что пошивочный цех организовала местный депутат Екатерина Афонина, причем прямо в своей приемной. Вместе с остальными мастерицами народная избранница крутит рычаг швейной машинки, сама покупает ткань в рулонах, нитки.

Волонтеры крутят ручки и жмут педали стареньких, но надежных «Чаек» и «Подольсков». Работа идет быстро. Некоторые волонтеры, чтобы не отставать от графика, берут работу на дом.

- Девчонки трудятся либо тут, либо берут ткань домой, и шьют там, а потом п

Производство полотенец взяли на себя рукодельницы из актива депутата Екатерины Афониной.

риносят готовые полотенца, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Екатерина Афонина.

Все мастера в цеху объединились под эгидой волонтерского фонда «Добро и дело». Как стало известно, удалось отшить более 25 тысяч полотенец. Все они уже доставлены в зону СВО.

Вафельные полотенца очень нужны медикам.

- Партию полотенец для раненых передали волонтеры благотворительного фонда в госпиталь Горловки и полевые сборные эвакуационные пункты в Луганской народной республике, - рассказали в фонде. - Краснодарские женщины - волонтеры посвящают свое свободное время кропотливому труду, чтобы внести свой вклад в победу. Пусть этот прекрасный пример вдохновляет нас всех на добрые дела и бескорыстную помощь.

Все это является лишь дополнением к полноценному обеспечению бойцов. Но там, в зоне специальной операции защитники знают, что дома их помнят и поддерживают.

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