«Должен был вернуться с крупной суммой денег». 29-летний житель Кубани пропал по дороге домой

Александр возвращался домой с крупной суммой денег. Фото: соцсети

29-летний житель Кропоткина Краснодарского края пропал на трассе, возвращаясь с работы. Александр Полещук уехал из дома днем 10 мая. Он занимался строительством, возводил заборы и навесы по всему региону. Командировки были частыми. К ним жена Александра Анастасия относилась спокойно, но уже сутки телефон мужа молчит.

По словам Анастасии, супруг должен был съездить на объект в Белую Глину, а потом вернуться. Но сейчас он не отвечает на звонки, а в последний раз его видели в станице Песчаноокопской Ростовской области. Автомобиль, на котором передвигался пропавший, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Он должен был вернуться с крупной суммой денег, но бесследно пропал, - рассказала «КП»-Кубань» Анастасия. – В этот же день должен был приехать. Саша – хороший и добрый муж, у нас двухмесячный ребенок.

Александр ехал на своем «Субару» темно-зеленого цвета. Известно, что мужчина направлялся в Орловский район Ростовской области. Этот небольшой поселок находится в 120 км от Песчанокопского.

- Если кто-то видел его, общался с ним или знает хоть что-то о нем, прошу сообщить мне, - умоляет женщина в соцсетях.

Волонтеры подключились к поискам Александра. Его приметы - рост 185 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в зеленую олимпийку на молнии, белую футболку, черные штаны, черные кроссовки в сетку и кепку.