Морили голодом, избивали и оскорбляли. Подробности об истязании матерью и старшим сыном приемных детей в Сочи рассказали следователи

Дети годами не рассказывали об издевательствах, боясь казни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК возбудил уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее 19-летнего приемного сына. Их подозревают в истязании четверых приемных детей в возрасте от 11 до 17 лет.

- С 2019 года семья жила в одном из сел Адлерского района Сочи. По версии следствия, в течение года женщина вместе со старшим приемным сыном систематически избивали четверых приемных детей, они лишали их пищи на целый день, а также оскорбляли, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарском краю.

Чтобы унизить или стукнуть кулаком ребенка, матери и ее старшему сыну особый повод не нужен был. Они мучили детей за любые, даже незначительные, провинности.

- Для истязания потерпевших фигуранты использовали незначительные поводы, такие как непослушание. О произошедшем потерпевшие рассказали старшим приемным детям, которые уже проживают отдельно от семьи, а те, в свою очередь, сообщили об этом в полицию, - добавили следователи.

В настоящее время детей забрали из приемной семьи. Как выяснила «Комсомольская правда» - Кубань», все усыновленные и удочеренные сироты годами переживали рабство, но боялись кому-то рассказать о домашнем насилии, потому что были запуганы.

А началось все в 1999 году. Тогда Анна и Виктор (имена изменены. – авт.) жили в Москве. Своих детей не было, но 23-летней девушке очень хотелось стать матерью. Тогда супруги решили взять малышей из приюта. За 24 года в приемной семье воспитывалось (13!) детей. И все они, кажется, пережили десять кругов ада.

Одной из первенцев стала тогда еще 8-летняя Алена (имя изменено. – авт). Она была счастлива, что обрела дом. Но и представить себе не могла, что хуже одиночества может стать приемная семья, а приветливые и улыбчивые родители превратятся в извергов. О том, что переживала в детстве Алена, стало известно, только спустя 24 года. Ей сейчас 32.

- Помню, приемная мать меня била за любые провинности, за любое неправильное движение. Даже не хочется вспоминать детали. Но я пыталась найти помощь в школе, рассказала обо всем учительнице. Мать вызвали в школу. Но с виду очень добрый человек, не скажешь, что способна на такое. Поэтому, когда она сказала, что я преувеличила, ей поверили. В этот день мы пришли домой. На глазах других приемных детей она меня избила так, что на следующий день я не могла встать. Естественно, в школу я не ходила, пока не сошли синяки, - со слезами на глазах рассказала 32-летняя Алена.

Все дети, которые жили в семье Анны и Виктора, можно сказать были в рабстве, они были запуганы, находились под полным контролем приемных родителей. Девушка добавила, что руку прикладывал и отец, он работал в Москве, а когда приезжал на курорт, кулаками показывал, кто в семье главный. 19-летний брат Антон (имя изменено. – авт), видимо, из-за агрессивного воспитания стал возмещать все на младших детях. Алена уже не застала издевательств Антона, потому что в 18 лет просто сбежала из дома.

Несколько детей по достижению совершеннолетия остались в Москве. Троих отдали в школу-интернат. Еще четверо переехали вместе с Анной и Виктором в Сочи. Их-то и забрала опека после прокурорской проверки.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело за истязания в отношении матери и 19-летнего сына. По отцу проводится проверка, в том числе и на предмет ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - отметили в прокуратуре Краснодарского края.

Не исключено, что и приемный отец также попадет под следствие.