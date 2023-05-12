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Карусель с людьми рухнула в Оренбурге еще в субботу, 6 мая. Аттракцион упал на землю вместе с людьми. По словам очевидцев, «цепочка» неспешно набирала высоту, разгонялась. А затем резко упала, протащив людей по земле. В результате падения карусели пострадали 19 человек, в том числе 11 детей и 8 взрослым. В тяжелом состоянии остаются два человека: 27-летняя девушка и 10-летняя девочка. У первой выявлены черепно-мозговая травма, ушив живота и лицевого скелета. Ее перевезли в Москву.

ЧП случилось на пятый день после открытия парка после реконструкции. Причем его принимал лично мэр города Сергей Салмин. Директор рощи заверил, что все аттракционы безопасны.

Следователи после случившегося возбудили уголовное дело. Одним из фигурантов стала краснодарская фирма. Она ежегодно оценивала техническое состояние (безопасность) аттракциона. Речь о «Центре по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок». Сотрудники организации проверяли объект перед сдачей. Они продлили срок эксплуатацию «цепочки» до 1 мая 2024 года.

Что известно о краснодарской фирме, которая разрешила эксплуатацию рухнувшей карусели в Оренбурге 6 мая

ООО «Центр по безопасности аттракционов» был создан в 2002 году. С 2007-го его руководителем является Лилианна Евгеньевна Сидоренко. По последним данным, в штате компании числились 23 человека.

В 2022-м выручка ООО «Центр по безопасности аттракционов» составила 66,9 млн рублей. За год она увеличилась на 13,4 млн. Также выросла и прибыль. Она составила 16,0 млн рублей. Это на 3,96 млн больше, чем было годом ранее.