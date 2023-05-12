Новые шокирующие детали убийства аниматоров на Кубани озвучили следователи

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

На Кубани предъявили обвинения трем мужчинам, которые жестоко убили двух аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко. Напомним, задержаны были Арам Татосян, Анатолий Двойников и рецидивист Демьян Кеворкьян. Причем последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу. Теперь же каждому из фигурантов громкого уголовного дела об убийстве аниматоров придется ответить перед законом. По данным СК, случайным преступление не было - у каждого бандита была своя роль. Следователи рассказали подробности жестокой расправы над пропавшими аниматорами.

По данным следствия, вечером 28 апреля обвиняемые находились на участке дороги между станицами Каневская и Березанская. Там Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко вынужденно остановились из-за того, что повредили колесо машины. На дворе ночь, местность безлюдная - злодеи решили убить аниматоров.

- Фигуранты напали на потерпевших и связали, после чего похитили их банковские карты и получили доступ к возможности проведения операций с ними, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Через несколько часов 31-летний обвиняемый, предположительно Анатолий Двойников, отвез мужчину на участок местности вблизи дороги хутор Память Ленина – станица Ирклиевская. Там он согласно отведенной ему роли нанес множественные удары ножом, изрезал тело и шею. Кирилл скончался от полученных травм.

Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.

- После этого обвиняемые скрыли убитого в лесном массиве, а принадлежащий ему автомобиль сожгли в лесополосе на территории Брюховецкого района, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Утром 29 апреля 45-летний Арам Татосян отвез девушку на участок местности между хутором Коржи и станицей Крыловской Ленинградского района. Там он всадил нож в шею своей жертве, после чего спрятал ее тело в лесу.

Машину сжигали в светлое время - преступники понимали, что будет видно зарево. Фото: СК России.

- Кроме того, обвиняемые в банкоматах станиц Ирклиевской и Каневской похитили с расчетных счетов более 187 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшим, - добавляют в Следкоме Кубани. - После этого, злоумышленники скрылись. Но благодаря профессиональной совместной работе следователей и криминалистов следственного управления СКР по краю, а также оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России они были задержаны на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов.

В настоящее время фигуранты дела содержатся под стражей.

- Троим фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова, - добавляют в ведомстве.

Семья погибшего аниматора не верит в случайную встречу с убийцами. Родные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв.

Кстати, ранее эксперт объяснил, почему сожженная бандитами машина не помогла в поисках убитых аниматоров, могли ли преступники сжечь авто в другом месте и почему никто не увидел пожар.