Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани совершил преступление, пока его судили за другое

Анатолий заявил суду, что серьезно болен. Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани Анатолий Двойников попался на преступлении, пока его судили за другое. Как удалось узнать KP.RU, зимой 2022 года на мужчину завели уголовное дело за угон машины и повторную пьяную езду. В феврале материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения, но приговор Двойникову вынести не успели.

- Пять раз заседания откладывались из-за неявки подсудимого, - уточняет KP.RU источник в суде. - А в августе 2022 года в суд было предоставлено медицинское заключение, в котором указывалось наличие у подсудимого тяжелого заболевания.

Какой диагноз поставили мужчине, не уточняется, однако производство по делу было приостановлено на семь месяцев - до марта 2023 года.

Весной процесс возобновился. Следующее заседание по делу должно было состояться в конце мая. Однако 3 мая мужчина был задержан вместе с подельниками по подозрению в убийстве из корыстных целей Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

Кирилла и Татьяну убили из-за 190 тысяч рублей.

Стоит сказать, что у Анатолия Двойникова за спиной уже есть две судимости. В 2018-м ему вынесли приговор за то, что он порезал ножом знакомого по пьяни. К счастью, ранение было несерьезным, потому и статья была соответствующая - «Причинение легкого вреда здоровью». А где-то через месяц мужчина попался за рулем чужой машины. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы, правда, условно. А через время его трижды поймали за нарушение общественного порядка.

- Он систематически нарушал общественный порядок в течение одного года, - уточняется в решении суда. - Потому условное наказание ему заменили на реальное - дали два года колонии-поселения.

А в 2019-м его осудили за езду в нетрезвом виде.

Напомним, ранее стало известно, почему ранее судимые подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани впервые решились на расправу.

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