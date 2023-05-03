Задержанных сейчас допрашивают.

Мужчины, задержанные в разных городах Краснодарского края, сейчас находятся в следственном отделе. Там все трое дают показания - их подозревают в убийстве двух организаторов праздника Кирилла Чубков и Татьяны Мостыко. Тело мужчины уже удалось найти, а вот девушку все еще разыскивают. По предварительным данным, мотивом преступления стали корыстные цели налетчиков. Почему ранее судимые подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани впервые решились на расправу.

На данный момен задержаны 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян. Последний, к слову, в 2016 году был осужден по ряду статей. Он собрал целый «букет» - кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство. Однако статьи «Убийство» не фигурировало.

Его подельник - Анатолий Двойников - ранее был судим за то, что порезал ножом знакомого по пьяни. К счастью, ранение было легким, потому и статья была соответствующая - «Причинение легкого вреда здоровью». А где-то через месяц мужчины попался за рулем чужой машины. На автомобиле он решил поехать в соседний поселок, но попал в ДТП. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы, правда, условно.

Кирилла и Татьяну убили из-за 190 тысяч рублей.

А вот Арам Татосян ранее в поле силовиков никогда не попадался, судимостей за его плечами нет. Однако он решился участвовать в зверствах вместе с Анатолием и Демьяном.

По одной из версий, на убийство подозреваемые решились из-за того, что допустили ряд ошибок. Судя по хронологии, которую восстановила жена Кирилла Чубко, на связи с Татьной Дарье удалось выйти утром 29 апреля. Налетчики вполне вероятно находились рядом с девушкой и включили ее телефон для того, чтобы выполнить операции по переводу. Вот только разбойники не ожидали, что в этот момент раздастся звонок. Кроме того, они засветились сразу на нескольких камерах видеонаблюдения, да и иномарка, на которой они ездили первые дни, привлекла внимание. Потому, по предварительной информации, таким образом мужчины решили замести следы преступления.

Машину аниматоров сожгли, чтобы замести следы преступления.

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