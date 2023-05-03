Две жизни ценой в 190 тысяч. Мотивом убийства аниматоров на Кубани стала банальная нажива

Молодые люди стали случайными жертвами преступников

Утром 3 мая следователи подтвердили гибель двух аниматоров, которые без вести пропали 28 апреля в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко стали жертвами разбойной банды. А мотивом расправы над молодыми людьми стала банальная нажива. Трое преступников лишили жизни мужчину и девушку ради 190 тысяч рублей, которые позже сняли с их карт.

- 30-, 31- и 45-летние подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке дороги вблизи станицы Березанской Выселковского района. Увидев одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку, банда решила расправиться с ними и забрать деньги и ценности. Похитив средства с банковских карт, злоумышленники убили аниматоров, потом сокрыли тела и сожгли машину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Аниматоры случайно оказались в том месте, где и преступники, когда у последних возник страшный план.

Следователи установили причастных к случившемуся налетчиков. После расправы они разъехались в разные стороны. Сотрудники ФСБ и МВД задержали их в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. На допросе они признались в убийстве обоих.

- Мы порезали девчонку и парня, можем показать, где закопали тела, - сказал один из задержанных.

По данным на 11 часов 3 мая, следователи нашли только тело Кирилла.

- Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается, - отметили в пресс-службе СК РФ.

По данным "КП", силовики поймали 30-летнего Анатолия Двойникова, 44-летнего Арама Татосяна и 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже несовершеннолетнюю девушку.

Напомним, об исчезновении аниматоров стало известно 29 апреля. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко должны были вернуться из Крыловской в Усть-Лабинск, но так и не доехали. Последний звонок Кирилл сделал жене, он сообщил, что в дороге лопнуло колесо и нужно время, чтобы починить. На следующий день супруга заметила странные переводы и снятие наличных с карт – средства снимали в станице Березанской, в Ирклиевской, а позже в Каневской. 1 мая нашли автомобиль, на котором ехали Кирилл и Татьяна, его сожгли в лесополосе.