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Происшествия3 мая 2023 8:42

Две жизни ценой в 190 тысяч. Мотивом убийства аниматоров на Кубани стала банальная нажива

Аниматоров на Кубани убили трое мужчин ради денег
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Молодые люди стали случайными жертвами преступников

Молодые люди стали случайными жертвами преступников

Утром 3 мая следователи подтвердили гибель двух аниматоров, которые без вести пропали 28 апреля в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко стали жертвами разбойной банды. А мотивом расправы над молодыми людьми стала банальная нажива. Трое преступников лишили жизни мужчину и девушку ради 190 тысяч рублей, которые позже сняли с их карт.

- 30-, 31- и 45-летние подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке дороги вблизи станицы Березанской Выселковского района. Увидев одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку, банда решила расправиться с ними и забрать деньги и ценности. Похитив средства с банковских карт, злоумышленники убили аниматоров, потом сокрыли тела и сожгли машину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Аниматоры случайно оказались в том месте, где и преступники, когда у последних возник страшный план.

Следователи установили причастных к случившемуся налетчиков. После расправы они разъехались в разные стороны. Сотрудники ФСБ и МВД задержали их в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. На допросе они признались в убийстве обоих.

- Мы порезали девчонку и парня, можем показать, где закопали тела, - сказал один из задержанных.

По данным на 11 часов 3 мая, следователи нашли только тело Кирилла.

- Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела девушки устанавливается, - отметили в пресс-службе СК РФ.

По данным "КП", силовики поймали 30-летнего Анатолия Двойникова, 44-летнего Арама Татосяна и 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже несовершеннолетнюю девушку.

Напомним, об исчезновении аниматоров стало известно 29 апреля. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко должны были вернуться из Крыловской в Усть-Лабинск, но так и не доехали. Последний звонок Кирилл сделал жене, он сообщил, что в дороге лопнуло колесо и нужно время, чтобы починить. На следующий день супруга заметила странные переводы и снятие наличных с карт – средства снимали в станице Березанской, в Ирклиевской, а позже в Каневской. 1 мая нашли автомобиль, на котором ехали Кирилл и Татьяна, его сожгли в лесополосе.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛИсчезновение аниматоров на Кубани