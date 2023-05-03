«Мы порезали парня и девушку». Убийцы, предложившие помощь на дороге пропавшим аниматорам на Кубани, показали их могилы

Могилу Кирилла показали следователи. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя сотрудница его агентства организации праздников Татьяна Мостыко мертвы. Их ждали 28 апреля дома в Усть-Лабинске после мероприятия в соседней станице. Но ночью Кирилл позвонил жене и сказал, что попал в яму на трассе, пробил колесо, но какие-то доброжелатели охотно согласились им с Таней помочь. Время было позднее, почти полночь, но близких не насторожило это сообщение. Сельская трасса никогда не слыла опасной, а люди, живущие в округе, действительно отзывчивы.

Жена Кирилла легла спать, думая, что супруг спокойно доберется до дома. Ехать им оставалось не больше получаса.

Но то, что Кирилл так и не вернулся домой, она обнаружила утром. Его телефон перестал принимать звонки, Танин - тоже. Зато глубокой ночью сыпались СМС-уведомления от банка. Кто-то обналичивал их с мужем деньги. Сняли в итоге около 190 тысяч рублей.

Женщина подняла по тревоге весь Усть-Лабинск, где живут пропавшие Таня с Кириллом. Подключила полицейских. Слишком странным показалось ей, что мужу понадобилось столько денег ночью, да еще и в разных местах Краснодарского края. По адресам банкоматов маршрут выстраивался так, будто Кирилл с Таней удалялись от дома, а не приближались к нему.

Это помогло правоохранителям вычислить их убийц. Утром 3 мая следователи сообщили, что никаких надежд больше нет - Таню и Кирилла жестоко зарезали, чтобы поживиться.

- У подозреваемых, увидевших одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, возник умысел на их убийство в целях завладения принадлежащих им денежных средств. Реализуя задуманное, они напали на потерпевших и завладели наличными денежными средствами и банковскими картами, получив доступ к возможности проведения банковских операций по ним, - говорится в сухом релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемыми по делу проходят трое. Все ранее судимы по тяжким статьям за разбои, угоны, грабежи.

- Мы порезали девчонку и парня, можем показать, где закопали тела, - говорит на допросе один из убийц.

Тело Кирилла уже нашли, следователи проводят все необходимые процедуры для опознания. Где преступники похоронили Татьяну, пока устанавливается.

Расследование уголовного дела продолжается.

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