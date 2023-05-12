ГК ТОЧНО построит в Краснодаре новый современный бульвар

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

В Краснодаре по улице Сормовская федеральный девелопер ТОЧНО за счет собственных средств создаст новый бульвар.

В зеленой зоне установят цветники, стильные арт-объекты, смонтируют новые фонари и сделают точечную вечернюю подсветку, оборудуют дорожки для велосипедистов.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Работы по созданию бульвара вдоль от Сормовского кольца до Лизы Чайкиной стартуют в следующем месяце.

- Мы ответственно относимся к развитию территорий, созданию максимально комфортной городской среды. Сейчас прогулочная зона, которая прилегает к будущему жилому району «Патрики», находится в плачевном состоянии. И мы решили сделать подарок городу и горожанам. При проектировании бульвара мы стремились создать такую рекреационную зону для отдыха взрослых и детей, где можно как прогуляться, так и получить заряд энергии и, конечно, эстетическое удовольствие, - прокомментировал первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Протяженность нового бульвара составит 515 м. Завершить работы на этом участке рассчитывают к концу года.

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