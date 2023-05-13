В дни каникул дети с пользой проведут время. Фото: скриншот видео

Волонтеры из Краснодара передали велосипеды и самокаты детям из ЛНР. Подарки получили школьники из Кременной.

- Как же было здорово видеть, как девочки обрадовались. В непростых условиях, в которых они живут, важно сохранить место для обычной детской радости, - рассказал доброволец из подразделения «Барс» Николай Павлов.

Сейчас местные жители готовят новый список детей, которым нужны велосипеды. Потребность в них большая. Следующую партию планируют передать в скором времени.

Фонд «Добро и дело» объявил акцию «Велосипеды - детям Донбасса» в конце марта. Идею подал бывший глава города Евгений Первышов. Когда он приезжал к ребятам с подарками, то увидел, что кататься им не на чем.

Подарить детям улыбки может каждый желающий. В пунктах приема гуманитарной помощи в Краснодаре принимают новые и б/у в хорошем состоянии велосипеды, самокаты, ролики, скейты. Это скрасит школьникам летний каникулы.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРЕ: ул. Володи Головатого, 174 ежедневно с 10.00 до 18.00. Автошкола «Ника»: - ул. Восточно -Кругликовская, 32 - ул. Сормовская, 5/1 - ул. Московская 148, лит 1

- х. Ленина, пер. Буковый, 28/1. С понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Фитнес-клуб «HARD FIT»: - ул. Красных Партизан, 226 с 8.00 до 22.00.

Можно перечислить деньги на покупку велосипедов на расчетный счет благотворительного фонда.

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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРО И ДЕЛО"

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