Подземные точки ощущались поздней ночью в понедельник, 15 мая Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Мощное землетрясение прокатилось по побережью Черного моря. Второй удар за двое суток принял на себя Туапсе. Толчки магнитудой 3,2 ощущались в радиусе 10-15 километров.

- Опять все тряслось, – писали местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, первые толчки они ощутили сразу после полуночи, в районе 01:00, другие – ближе к 04:00. Они были такой силы, что в домах затряслись стены.

- У нас реально полетело все с полок, даже сервиз – подарок на свадьбу, – делилась с подписчиками Татьяна.

Уже известно, что основные толчки случились в километре от курорта. По предварительной информации, они вновь случились в Черном море.

- По данным геофизической службы «Обнинск», колебания зафиксированы в одном километре к югу от города Туапсе на глубине 5 километров. Магнитуда землетрясения составила 3,2, интенсивностью 2 балла, - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Отмечается, что подземные толчки никак не сказались на системах жизнеобеспечения. Они работают в штатном режиме. Также в результате ЧП никто не пострадал. Но часть местных жителей провели эту ночь без сна. Они собрали документы и ждали новостей. Но их опасения не подтвердились.

Напомним, что это землетрясение стало уже вторым для курорта за два дня. Ранее жители ощутили подземные точки магнитудой 3,6. Но тогда их эпицентр был в три раза дальше – на расстояние трех километров от города. Также на глубине Черного моря.

Причиной землетрясений могли стать геологические и тектонические силы. Они возникают при резком перепаде температур в недрах Земли.