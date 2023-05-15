После убийства в России отравила чизкейком двойника в США. Полная история Виктории Насыровой, которой дали 21 тюрьмы за попытку украсть личность другой женщины

Виктория Насырова

Виктория Насырова родом из Краснодарского края. Девушка жила в Армавире и была уверена, что ей суждено стать богатой и успешной. Несмотря на терзания судьбы, Насырова шла по головам: она не брезговала запачкать руки кровью, лишь бы быстрее начать жить роскошной жизнью.

Началось все в 2014 году, когда Виктории было 39 лет. К этому возрасту ей порядком надоело отсиживаться в кубанской глубинке. Насырова решила уехать за границу. Но перед этим она собрала чемоданы и рванула в Краснодар на заработки. Деньги приносили подработки и нескончаемые любовники. Виктория заводила только свободные отношения и, несомненно, лишь с выгодой для себя.

Насырова жила в Краснодаре на съемной квартире. Спустя время познакомилась с соседкой – Аллой Алексеевой. А когда узнала, что ее дочь переехала в США, - созрел коварный и «убийственный» план.

Виктория сообщила соседке, что отправляется в США и передаст ее дочери все необходимое. Забрала норковую шубу девушки и шесть тысяч долларов. Но улетать не спешила, соответственно, и передавать передачку тоже.

Позже стало известно о пропаже Аллы Алексеенко. Заявление в полицию написал ее сын. Он рассказал, что мама вышла из дома ночью 5 октября и больше не вернулась. Также дочь, Надежда Форд, которая живет в Америке, подтвердила, что мама перестала отвечать на звонки. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что к исчезновению 54-летней женщины причастна Насырова. По неподтвержденным данным, Виктория узнала, что соседка продает дом, и на сделку поехала вместе с ней под предлогом помочь. А позже расправилась с женщиной и деньги забрала себе.

Аллу Алексеенко нашли мертвой в деревне под Армавиром, откуда была родом Насырова. Родные смогли опознать погибшую по зубам.

Когда следователи вышли на след Виктории Насыровой, она успела уехать за границу – сначала добралась из Москвы в Мексику, потом пересекла по поддельным документам границу со Штатами и в ноябре 2014 года осталась в русскоязычном Бруклине.

Есть версия, что преступления Виктории покрывал охмуренный ею полицейский. Он-то впоследствии помог сбежать ей заграницу. Насырову подозревают в России в расправе над еще двумя владельцами двухкомнатной квартиры, которую девушка, предположительно, продала. Но все детали преступлений следователи не раскрывают.

Виктория была уверена в своей безнаказанности. Девушка создала страничку в социальных сетях и постила яркие фотографии новой роскошной жизни: акцентировала внимание на брендовых вещах, меховых шубах и дорогих аксессуарах.

Виктория жила только за счет мужчин. Некоторые давали деньги по собственному желанию. Но большинство жертв Насырова находила на русскоязычных сайтах знакомств. По данным частного детектива Германа Вайсберга, Виктория занималась эскортом и представлялась «госпожой». А во время встреч подмешивала кавалерам наркотики и яд в еду или напиток и обворовывала.

Так, 54-летний пострадавший заявил присяжным во время суда над Насыровой, что обвиняемая накачала его наркотиками на свидании. Когда он пришел в сознание, то обнаружил, что у него нет часов, а с его карты снято 2600 долларов.

Насырову повязала полиция 20 марта 2017 года в Бруклине. Это случилось после того как искусительница пыталась украсть личность другой женщины. Виктория пыталась убить похожую на себя 35-летнюю американку чизкейком с успокаивающим средством, похитить паспорт жертвы и жить под ее именем. Насырова забрала документы и инсценировала сцену самоубийства, разбросав таблетки по телу двойника. Но, к счастью, женщину нашла знакомая, вызвала скорую и ее вовремя откачали.

Россиянке Виктории Насыровой, учитывая все факты покушений и краж, дали в США 21 год тюрьмы. Но она не унимается и хочет обжаловать приговор. При экстрадиции в Россию ей грозит срок больше. Генпрокуратура РФ планирует вернуть Насырову на Родину после того, как ответит перед американским законом, либо после того, как защита обжалует приговор.