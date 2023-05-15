Умер по пути домой. Полицейский в Краснодаре избил до смерти мужчину, укравшего велосипед

Расследование завершено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре осудят полицейского за убийство мужчины, укравшего велосипед. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в июле 2021 года. В тот день 31-летнего местного жителя доставили на допрос в отдел полиции. Мужчину подозревали в краже велосипеда. Во время допроса задержанный отрицал свою вину. Тогда оперуполномоченный группы уголовного розыска пункта полиции УМВД по Краснодару вывел его из кабинета и избил.

– Фигурант, превышая свои полномочия, нанес не менее двух ударов по туловищу мужчины, после чего отпустил домой, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Вечером того же дня потерпевший скончался возле одного из многоквартирных домов на улице Тургенева краевой столицы в результате тупой закрытой травмы живота с кровотечением в брюшную полость.

Как сообщили «КП» - Кубань», потерпевший мужчина после допроса купил бутылку пива, но не успел даже открыть. Экспертиза показала, что от первого удара у него была надорвана селезенка, второй удар пришелся в ту же точку. Оказавшись возле многоэтажки, он скончался от полученной травмы.

После смерти подозреваемого на полицейского завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сотрудника МВД задержали и заключили под стражу. Сейчас расследование завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – добавили в пресс-службе краевого СУ СКР.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ушел домой с внутрибрюшным кровотечением. Полицейский до смерти избил подозреваемого в краже

Следком Кубани расследует дело о превышении полномочий сотрудника полиции Краснодара (читать далее)