Миллионерша из Ейска. 20-летняя студентка рассказала, кто одевает ее в бренды и покупает элитную недвижимость

Девушка из Ейска оделась на 1 млн рублей. Фото: соцсети.

Небольшой кубанский город на берегу Таганрогского залива охватил скандал. Люди возмущены рассказами юной жительницы Ейска о своих покупках. Девушка переехала учиться в Москву и случайно засветилась в знаменитой рубрике «Сколько стоит шмот». Ее повседневный образ ведущие программы оценили в сумму, чуть превышающую 1 миллион рублей.

Девушка представилась Камилой. Она смущенно рассказала, что сейчас учится в МГИМО, но родом из маленького городка в Краснодарском крае. При этом расспросы о стоимости вещей не вызвали у студентки чувства неловкости.

- Ботинки Prada примерно 100 тысяч. Пуховик Burberry тоже тысяч 100. Сумка Balenciaga, наверное, сто с чем-то. Картье, я не знаю, сколько стоит, - рассказала Камила.

При этом студентка уточняет, что ей для жизни вообще не нужны средства и все, что может понадобиться, покупают родители.

- Я не зарабатываю деньги, пока родители обеспечивают. В Ейске мне не нужны деньги, все есть. А в Москве, если ничего не покупать, тысяч 50 – 100, - поделилась студентка.

Стоит отметить, что ролик был снят больше года назад, но стал популярным в интернете только сейчас. Местные жители рассылают ролик по городским чатам. Они задаются вопросами, откуда у семьи такие деньги и сомневаются в их легальности.

«Комсомольской правде» - Кубань» удалось выяснить, что Камила родилась в 2002 году. На данный момент ей всего 20 лет, но она уже владеет элитной недвижимостью в Москве. Девушка живет на 12-м этаже новостройки на Рублевском шоссе и даже начала немного подрабатывать. Она стала стилистом и подбирает для людей образы.

Кроме того, Камиле удалось найти лазейки, как провезти в Россию ушедшие люксовые бренды одежды, обуви и аксессуаров. На своих страницах в соцсетях она предлагает услуги байера и выкладывает вещи, которые можно заказать из-за границы.

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Девушка прошлась по всем вещам и украшениям, которые были на ней надеты, и озвучила их стоимость (подробнее)