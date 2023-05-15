Слизистый и вонючий. На юге России стал разрастаться опасный ядовитый гриб

Так выглядит Решеточник красный. Фото: park_riviera_sochi

В лесу Сочи туристы заметили странные красные грибы в форме решетки. Они начали массово расти в парке «Дендрарий», их также можно встретить по всей территории курорта. Как удалось выяснить KP.RU, это краснокнижный решеточный гриб.

- На самом деле, для появления решеточника в лесах Сочи еще очень рано. Обычно он начинает массово расти летом. Решеточник занесен в Красную книгу России и встречается крайне редко. В мае он мог начать массово расти, если сложились подходящие условия - слабо морозные зимы и повышенная влажность. Вполне возможно, что решеточник массово появился в лесу Сочи, грибница разрослась и плодовые тела вылезли, - рассказал kp.ru член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

По словам биолога, для грибов всплески численности - это вполне нормально. Но решеточник, как оказалось, не смертельно опасен.

- К нему даже можно прикасаться, ничего страшного не произойдет. Намного опаснее решеточника - белая поганка и мухомор, - заявил Вениамин Голубитченко.

Запах этого гриба напоминает протухшее мясо. Прикасаться к нему тоже не особо приятно - оболочка решеточника слизистая.

- Гриб привлекает мух и прочих падальщиков из-за своего специфического запаха. Решеточник подкармливает насекомых, а они разносят его споры в другие места. И таким образом гриб размножается, - добавил Вениамин Голубитченко.

Решеточник имеет и экологическую функцию. Гриб питается лесным опадом - отмершими частями веток, растений, таким образом разлагая его.

- Данный вид гриба у нас занесен в Красную книгу, поскольку он тропический. Решеточник встречается в России только в субтропиках, так как находится на границе ареала. В Сибири для размножения гриба уже совсем невозможные условия, - заключил Вениамин Голубитченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень вкусные, но опасные. Туристов предупредили о ядовитых рыбах в Черном море

На побережье Краснодарского края обитают опасные для здоровья рыбы (подробнее)