Очень вкусные, но опасные. Туристов предупредили о ядовитых рыбах в Черном море

В Черном море водятся опасные рыбы. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

На курортах Краснодарского края с каждым днем становится все больше туристов, особенно в выходные. Кто-то нежится у берега, пока другие прыгают с пирса. Вот только беззаботный отдых может обернуться больничной койкой, если позабыть об осторожности. Эколог рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» об опасных обитателях морского дна.

- В августе начинается сезон морских ершей. Скорпеновые всегда обитали в Черном море. Слизь морских ершей вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление. Все это можно получить, только если кожа уже была повреждена, например, порез от ракушки, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

По словам эколога, если скорпен не трогать, то отравления не будет. При этом морские ерши совершенно не смертельны.

Вот так выглядит морской ерш, обитающий в Черном море. Фото: ФИЦ ИнБЮМ РАН.

Стоит отметить, что морских ершей очень много на дне Черного моря. Чаще всего они обитают под камнями. Рыбы этого семейства зависают вниз головой сбоку бун. Они сливаются с камнями, поэтому и незаметны.

- Морские ерши обитают там, где каменистое дно, любят заросли морской травы. Кстати, они съедобные и очень вкусные, - уверяет Вениамин Голубитченко.

Если все-таки вы наткнулись на морского ерша, то необходимо сразу смыть слизь. После приложить содовый компресс, который вытягивает большую часть влаги и обеззараживает. Если возникла очень сильная аллергическая реакция, то необходимо противогистаминное средство, например, супрастин.

- Гораздо опаснее морских ершей – хвостоколы. У него очень большая иголка, сантиметров 10-15. Она зазубренная, как гарпун, в обратную сторону и очень ломкая. Если наступить на хвостокола, то он бьет хвостом, а иголка с ядом втыкается в ступню, - рассказывает эколог.

Яд хвостоколов очень токсичный, он вызывает спазматические боли, паралич мышц. Иногда кусок иголки остается в ноге, его придется удалять. К тому же, яд намного сильнее, чем у морского ерша, и проникает глубже. К слову, хвостокол может привести к летальному исходу.

Отметим, что в Черном море водятся и другие опасные рыбы, но встретить их очень сложно. Например, морской дракончик. Но при этом самым опасным животным на дне Черного моря остается хвостокол.

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