«Постоянно дерзил». Найдена еще одна жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани

Демьян Кеворкьян уверяет, что ни Кирилла, ни Таню не убивал.

Следком Кубани продолжает разбираться в обстоятельствах жестокого убийства над аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко. Напомним, 29 апреля с ними расправились дорожные бандиты. 190 тысяч рублей — цена жизни двух молодых людей. Всех троих нападавших поймали, им уже предъявили обвинения. Анатолий Двойников и Арам Татосян в суде раскаялись и извинились перед родными. А вот Демьян Кеворкьян на допросах идет в отказ, уверенно заявляет - никого не убивал. Стоит сказать, что в 2016-м его осудили за создание ОПГ, в которую он вовлек троих человек. Они устраивали разбои. KP.RU удалось поговорить с одной из жертв, чью семью избила и ограбила несколько лет назад банда Кеворкьяна.

- В 2014-м я жила в станице Краснооктябрьской Тихорецкого района. Мы тогда дружили с девочкой по имени Лера Гузун, она меня на год старше. Ее мама жила в трех домах от нас. Помню, что какое-то время ее не видела, а позже выяснилось - она родила, начала жить с молодым человеком - Сергеем Квитко. Я часто заглядывала к ним, сидела с ребенком, памперсы покупала, потому что жили они бедно, - рассказывает KP.RU Валерия Ф. - В какой-то момент они стали общаться с Демьяном Кеворкьяном, его дружками, познакомились вроде на какой-то тусовке. Лера пыталась меня в их компанию затянуть, но я отнекивалась постоянно. А 5 мая 2016 года они ворвались в мой дом, чтобы ограбить!

В ту ночь в доме спали Валерия Ф., ее бабушка и лучший друг девушки - он остался ночевать после того, как помогал в огороде.

- Я проснулась от ударов по голове бейсбольной битой. Рядом со мной стоял мужчина. По дому в этот момент бродил еще один молодчик. Их лиц я не видела, они натянули колготки. Они то и дело повторяли "где деньги? где золото?", - вспоминает ту ночь пострадавшая Валерия. - Мне было очень страшно, звала друга и бабушку, но они не откликались. Меня саму то связывали, то опять развязывали, угрожали ножом.

Ограбление банда совершила по наводке подруги самой пострадавшей.

То, что налетчики ей знакомы, Валерия поняла в тот момент, когда парень, минуту назад избивавший ее, начал вытирать кровь на лице девушки.

- Он начал успокаивать меня, говорил - "Не бойся, мы сейчас уйдем". Я узнала его голос - поняла, что это Сергей. По акценту определила и Демьяна, именно он связывал и постоянно подносил лезвие к моей шее. Он не бил, лишь запугивал, давил всячески. А Лера, моя подруга, стояла "на стреме" на улице, по ее наводке и произошло нападение. Это она сказала, что у моей бабушки есть деньги, но не учла, что сбережения лежали на "книжке" в банке, а не в доме, - продолжает девушка.

Молодчики похитили лишь 1800 рублей. При этом, по словам пострадавшей, преступники вели себя странно. Они разбили новый ноутбук и не стали забирать мобильник.

- Проникли в дом они тихо, потому что Демьян убил мою собаку. А псы кинологов не смогли взять след, потому что преступники приплыли на лодке - около нашего дома был водоем, - говорит Валерия. - После ограбления они оказывается уехали в Ейск, где уже убили человека.

Из этого обреза Сергей Квитко убил одного из парней в Щербиновском районе.

Произошло это спустя три недели после ограбления в Тихорецком районе - ночью 31 мая 2014-го. Тогда все те же Демьян Кеворкьян, Сергей Квитко, Валерия Гузун вместе с Юлией, которой на тот момент было 15 лет (девушка главаря банды из Ейска), напали на компанию парней на проселочной дороге у станицы Новощербиновской Щербиновского района.

Девушки из банды притворились проститутками. Надев короткие юбки, они вышли на обочину дороги «Краснодар-Ейск». Там остановили машину, попросили водителя и его друга подвести их. Мужчины сказали, что едут на рыбалку и предложили девушкам поехать вместе с ними. Сев в машину, подельницы позвонили участникам банды и сообщили номер, марку автомобиля и маршрут движения.

Демьян Кеворкян должен был отсидеть 18 лет.

В условленном месте члены банды остановили автомобиль и попросили помощи - у них якобы сломалась машина. Когда водитель и пассажиры вышли, на них напали, связали и забрали все ценности, а после жертв вывезли в лес.

- Там они продолжали вымогать у них деньги. Мужчины начали отказываться, тогда Сергей застрелил одного из парней. Испугавшись, его друг позвонил своему отцу и попросил привезти 300 тысяч рублей для откупа. Ему жизнь сохранили, после чего скрылись. И вскоре по горячим следам всех членов банды поймали, - вспоминает Валерия Ф. - В 2016 году в суде Демьян вел себя точно так же, как и сейчас. Он нагло уверял, что ни в чем не виноват, дерзил - его даже удаляли из зала заседание за поведение. Помню, что он даже заявил, мол, ему ничего не будет, потому что он "чист", ведь не он убивал, не он бил битой. У него не было ни капли раскаивания. Но я уверена, что в случае с убийством аниматоров, именно он всем руководил.

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