Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
16 мая 2023 8:40

«Постоянно дерзил». Найдена еще одна жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани

Жертва обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани Демьяна Кеворкьяна рассказала, как спаслась после нападения
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Демьян Кеворкьян уверяет, что ни Кирилла, ни Таню не убивал.

Демьян Кеворкьян уверяет, что ни Кирилла, ни Таню не убивал.

Следком Кубани продолжает разбираться в обстоятельствах жестокого убийства над аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко. Напомним, 29 апреля с ними расправились дорожные бандиты. 190 тысяч рублей — цена жизни двух молодых людей. Всех троих нападавших поймали, им уже предъявили обвинения. Анатолий Двойников и Арам Татосян в суде раскаялись и извинились перед родными. А вот Демьян Кеворкьян на допросах идет в отказ, уверенно заявляет - никого не убивал. Стоит сказать, что в 2016-м его осудили за создание ОПГ, в которую он вовлек троих человек. Они устраивали разбои. KP.RU удалось поговорить с одной из жертв, чью семью избила и ограбила несколько лет назад банда Кеворкьяна.

- В 2014-м я жила в станице Краснооктябрьской Тихорецкого района. Мы тогда дружили с девочкой по имени Лера Гузун, она меня на год старше. Ее мама жила в трех домах от нас. Помню, что какое-то время ее не видела, а позже выяснилось - она родила, начала жить с молодым человеком - Сергеем Квитко. Я часто заглядывала к ним, сидела с ребенком, памперсы покупала, потому что жили они бедно, - рассказывает KP.RU Валерия Ф. - В какой-то момент они стали общаться с Демьяном Кеворкьяном, его дружками, познакомились вроде на какой-то тусовке. Лера пыталась меня в их компанию затянуть, но я отнекивалась постоянно. А 5 мая 2016 года они ворвались в мой дом, чтобы ограбить!

В ту ночь в доме спали Валерия Ф., ее бабушка и лучший друг девушки - он остался ночевать после того, как помогал в огороде.

- Я проснулась от ударов по голове бейсбольной битой. Рядом со мной стоял мужчина. По дому в этот момент бродил еще один молодчик. Их лиц я не видела, они натянули колготки. Они то и дело повторяли "где деньги? где золото?", - вспоминает ту ночь пострадавшая Валерия. - Мне было очень страшно, звала друга и бабушку, но они не откликались. Меня саму то связывали, то опять развязывали, угрожали ножом.

Ограбление банда совершила по наводке подруги самой пострадавшей.

Ограбление банда совершила по наводке подруги самой пострадавшей.

То, что налетчики ей знакомы, Валерия поняла в тот момент, когда парень, минуту назад избивавший ее, начал вытирать кровь на лице девушки.

- Он начал успокаивать меня, говорил - "Не бойся, мы сейчас уйдем". Я узнала его голос - поняла, что это Сергей. По акценту определила и Демьяна, именно он связывал и постоянно подносил лезвие к моей шее. Он не бил, лишь запугивал, давил всячески. А Лера, моя подруга, стояла "на стреме" на улице, по ее наводке и произошло нападение. Это она сказала, что у моей бабушки есть деньги, но не учла, что сбережения лежали на "книжке" в банке, а не в доме, - продолжает девушка.

Молодчики похитили лишь 1800 рублей. При этом, по словам пострадавшей, преступники вели себя странно. Они разбили новый ноутбук и не стали забирать мобильник.

- Проникли в дом они тихо, потому что Демьян убил мою собаку. А псы кинологов не смогли взять след, потому что преступники приплыли на лодке - около нашего дома был водоем, - говорит Валерия. - После ограбления они оказывается уехали в Ейск, где уже убили человека.

Из этого обреза Сергей Квитко убил одного из парней в Щербиновском районе.

Из этого обреза Сергей Квитко убил одного из парней в Щербиновском районе.

Произошло это спустя три недели после ограбления в Тихорецком районе - ночью 31 мая 2014-го. Тогда все те же Демьян Кеворкьян, Сергей Квитко, Валерия Гузун вместе с Юлией, которой на тот момент было 15 лет (девушка главаря банды из Ейска), напали на компанию парней на проселочной дороге у станицы Новощербиновской Щербиновского района.

Девушки из банды притворились проститутками. Надев короткие юбки, они вышли на обочину дороги «Краснодар-Ейск». Там остановили машину, попросили водителя и его друга подвести их. Мужчины сказали, что едут на рыбалку и предложили девушкам поехать вместе с ними. Сев в машину, подельницы позвонили участникам банды и сообщили номер, марку автомобиля и маршрут движения.

Демьян Кеворкян должен был отсидеть 18 лет.

Демьян Кеворкян должен был отсидеть 18 лет.

В условленном месте члены банды остановили автомобиль и попросили помощи - у них якобы сломалась машина. Когда водитель и пассажиры вышли, на них напали, связали и забрали все ценности, а после жертв вывезли в лес.

- Там они продолжали вымогать у них деньги. Мужчины начали отказываться, тогда Сергей застрелил одного из парней. Испугавшись, его друг позвонил своему отцу и попросил привезти 300 тысяч рублей для откупа. Ему жизнь сохранили, после чего скрылись. И вскоре по горячим следам всех членов банды поймали, - вспоминает Валерия Ф. - В 2016 году в суде Демьян вел себя точно так же, как и сейчас. Он нагло уверял, что ни в чем не виноват, дерзил - его даже удаляли из зала заседание за поведение. Помню, что он даже заявил, мол, ему ничего не будет, потому что он "чист", ведь не он убивал, не он бил битой. У него не было ни капли раскаивания. Но я уверена, что в случае с убийством аниматоров, именно он всем руководил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Основали банду вымогателей и устраивали разбои на трассе. На Кубани задержали подозреваемых в убийстве аниматоров

Опубликованы имена подозреваемых, причастных к пропаже аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко на Кубани (читайте далее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛИсчезновение аниматоров на Кубани