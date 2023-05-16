Пытались убить полицейского и пристава. Криминальная группировка держала в страхе Анапу

Машину пришлось сжечь ради снимком

Криминальная группировка в Анапе сформировалась в 2021 году. В нее вошли мужчины от 37 до 62 лет. Они держали в страхе жителей курорта. Жертв выбирали среди должностных лиц. Сначала банда запланировала покушение на полицейского. Выбрали самый изощренный метод – чтобы наблюдать, как он сгорает заживо в своем автомобиле. А затем пытались убить судебного пристава, собирались сжечь его дом и машину, но были задержаны.

- Четверо членов преступной организации подозреваются в организации покушения на убийство сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Задержанные объяснили, что мотивом покушения стала служебная деятельность, а также политическая и идеологическая ненависть.

Выяснилось, что сотрудник полиции, которого хотели убить бандиты, ранее неоднократно привлекал участников группировки к ответственности за другие преступления. Силовики узнали о готовящемся преступлении и сделали все возможное, чтобы его предотвратить.

- Четверо местных жителей несколько месяцев разрабатывали план по убийству. Сообщники решили поджечь автомобиль полицейского в тот момент, когда он находился за рулем. Они подыскивали людей, готовых за деньги выполнить криминальный заказ. Исполнителями вызвались оперативники под прикрытием. Они забрали балаклавы и канистру с зажигательной смесью, а также маршруты передвижения объекта нападения. А после инсценировали преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители передали криминальной группировке постановочные фотографии и продолжили наблюдать за их действиями. Тогда-то банда решилась на другое преступление - напасть на пристава. При этом никто из членов ОПГ не подозревал, что наемники - подставные лица. При организации поджога дома и автомобиля судебного пристава, бандитов скрутили. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники краевого Управления ФСБ, органов военной контрразведки и ГУ МВД России по краю.

Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под стражей. В настоящее время расследование продолжается, правоохранители проверяют их причастность к другим преступлениям.