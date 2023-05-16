ФК «Кубань» осталась без главного тренера. Как так вышло

Андрей Сосницкий Фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» лишился главного тренера. Андрей Сосницкий покинул команду после поражения от «Динамо Махачкала» (0:1) в 30-м туре Первой лиги (второго по силе дивизиона в России). Оно стало всего вторым для желто-зеленых в этом году.

Напомним, что Андрей Сосницкий принял краснодарцев прошлой зимой. Его пригласила новая команда менеджеров. Инсайдеры утверждают, что специалиста звал лично спортивный директор «Кубани» Сергей Доронченко. Но в Краснодаре он не задержался – покинул клуб перед рестартом сезона. А тренер остался.

Первые слухи об увольнении Андрея Сосницкого появились еще в марте – после поражения от «Рубина». Но затем «Кубань» выдала серию из восьми матчей без поражений, а тренер остался.

При этом СМИ уже назвали преемника Андрея Сосницкого – Александра Григоряна.

- У команды боеспособный состав, чтобы решить вопрос сохранения прописки в лиге, - сразу заявил Григорян в интервью Metaratings.

Позже Александр Григорян даже ушел из «Матч ТВ». Это случилось накануне старта 3-го сезона Медиалиги. Но «Кубань» тренер так и не возглавил. Не исключено, что это случится уже в ближайшие часы.

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Им может стать Александр Григорян.