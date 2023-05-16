Стали известны причины пожара на электроподстанции в Краснодаре 16 мая 2023

Фото: соцсети

Крупный пожар вспыхнул в Краснодаре. Огромные языки пламени охватили подстанцию «Южная» на улице Ставропольской. По словам очевидцев, огонь был виден за несколько километров.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из-за возгорания в Краснодаре парализовало работу общественного транспорта. Не ходили троллейбусы от улицы Стасову до Постовой. Также прекратили работу сразу несколько трамвайных маршрутов.

Как стало известно «КП» – Кубань», сейчас общественный транспорт возобновил работу. Троллейбусы и трамваи ходят по расписанию.

Из-за аварии были отключены 66 трансформаторных подстанций. По этой причине без света остались жители домов на улицах Гоголя, Береговая, Седина, Академика Павлова, Ставропольская, Рыбачая, Постовая, Комсомольская, Красноармейская, Железнодорожная, Мира, Вишнякова, Красная, Красноармейская, Песчаная, Садовая, Кутузова, Красная, Товарная и Березанская.

Сейчас специалисты «Россети Кубань» работают на месте. Они устраняют последствия аварии. Ожидается, что подача электроэнергии возобновится в ближайшие часы. Также стали известны причины пожара на электроподстанции в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МЧС.

- По предварительным данным, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной линии электропередачи, вызвавшее задымление на энергообъекте, – рассказали «КП – Кубань» в ведомстве.