Блогер из Анапы назвал самые нужные для бойцов СВО вещи летом

Какая экипировка нужна нашим бойцам летом.

Анапа, как и другие кубанские города, продолжает помогать мобилизованным и добровольцам в зоне СВО. Вот уже не первый месяц неравнодушные жители курорта собирают вещи, снаряжение, а также стройматериалы. Все это облегчает жизнь бойцам на передовой. Однако с наступлением тепла все чаще военным требуется легкая одежда, защищающая не только от врага, но и от насекомых. Блогер из Анапы Юрий Озаровский, который участвует в сборе гуманитарной помощи, рассказал, какая экипировка нужна нашим бойцам летом.

Один из подписчиков блогера Павел вместе с другом Юрием закупил необходимую одежду и инвентарь. В сумках - тельняшки-безрукавки, а еще специальные москитные сеточки на тело, у которых есть даже капюшон. Что важно они имеют защитный цвет, так что бойцы практически сольются с зеленью, которой сейчас очень много.

- Кроме того, для военных закуплены балаклавы, перчатки тактические, кепки и бейсболки, чтобы защитить голову солдат. Также отправим бойцам сетку камуфляжную, которой накрывают палатку, - рассказывает Юрий Озаровский. - Мы сейчас как раз-таки уже думаем над покупкой очередной машины для участников СВО. Соберем и все это туда упакуем, отвезем нашим дорогим солдатам.

Блогер также добавил, что сейчас нашим военным необходимо все, что может защитить от жуков и комаров. Всегда в ходу и газовые баллончики, а также сухой душ.

- Самое важное, ребятки, пишите ваши сообщения для наших дорогих солдат. Они с удовольствием прочитают, - добавляет Юрий Озаровский.

Напомним, ранее в зону СВО из Сочи отправили две «буханки» для разведчиков.