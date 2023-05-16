Контактировали с важными органами. В Краснодаре впервые с помощью голограммы хирурги удали опухоль пациентке

Операцию выполнили успешно Фото: кадр из видео

В Краснодаре хирурги Краевой клинической больницы №2 провели сложную операцию с применением современных технологий. Врачи удалили из печени молодой пациентки две большие кисты с применением одного из уникальных методов – голограммы.

По словам специалистов, голографическая визуализация помогла повысить точность операции. С применением современных технологий удалось избежать повреждения других важных структур организма. Кисты, образовавшиеся в печени пациентки, находились весьма близко с такими органами, как правая почка, нижняя полая вена и двенадцатиперстная кишка. Хирургам требовалось избежать серьезного вмешательства.

С применением нового метода хирурги увидели снимки в виде голограммы, которые помогли точно рассмотреть, где находятся кисты. К операции, которую в Краснодарском крае провели впервые, готовились долго. Специалисты, в частности, проводили исследования, в том числе МРТ с контрастом. Как оказалось, одна киста имела размер около 20 на 15 см, другая достигала 10 на 12 см. Их удаление проводили врачи хирургического отделения №5 Юрий Кузнецов, Сергей Щупляк и Валерий Пшуков, анестезиологи и операционные медсестры.

Долгая и тщательная подготовка к уникальной операции позволила провести ее успешно и без осложнений.

– Мы сейчас находимся в периоде экспериментирования с голографической визуализацией при проведении сложных операций. Врачи оценили пользу этого метода, и мы будем продолжать двигаться в данном направлении, – рассказали в пресс-службе Краевой клинической больницы №2. – Такие инновационные технологии помогают нашим медикам повышать точность операций и снижать риски для пациентов.

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