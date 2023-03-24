Без разрезов и швов. Хирурги из Новороссийска впервые сделали операцию на внутренней сонной артерии без ножа

Хирурги вовремя и успешно прооперировали пациента Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

В обычный будний день житель Новороссийска находился на работе. Но в какой-то момент 50-летнему мужчине стало плохо. Увидев его состояние, коллеги тут же вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали инсульт и экстренно доставили мужчину в больницу. У него определили все симптомы – асимметрию лица, слабость в левых руке и ноге.

В горбольнице №1 врачи провели рентген сосудистой системы. Специалисты заметили у пациента закупорку сонной артерии, которая снабжает кровью головной мозг. Врачам требовалось экстренно оперировать мужчину.

Закупорка в сонной артерии не позволяла крови поступать в головной мозг Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

Чтобы восстановить кровоснабжение мозга, хирурги установили в сонной артерии стент - сетчатый металлический каркас. Его поместили через прокол в общей бедренной артерии.

- Стентирование сонной артерии является современным эндоваскулярным вмешательством, - уточнили в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска.

После этого рентгенэндоваскулярные хирурги прооперировали пациента, удалив закупорку. Кровь вновь начала поступать в головной мозг, а работа органа восстановилась.

Врачи восстановили кровоснабжение головного мозга Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

Мужчину прооперировали вовремя и успешно. Как рассказали врачи, во время выписки пациент уже начал понимать речь, ходить и выполнять бытовые вещи. Сейчас неврологи дают хорошие прогнозы.

- После дальнейшей реабилитации пациент сможет полностью восстановиться и вернуться к обычной жизни, - уточнили в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска.

Отмечается, что операция входит в систему ОМС бесплатного оказания медпомощи по нацпроекту «Здравоохранение».

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