«Мертвая тишина». Жена пропавшего бизнесмена из Краснодарского края поделилась отчаянной новостью

Пропавший бизнесмен с женой Анастасией. Фото: соцсети

Неделю назад таинственно исчез 29-летний бизнесмен из Краснодарского края Александр Полещук. Он выехал из дома 10 мая утром на заказ в станицу Новопокровскую с инструментами, но к жене и двум маленьким сыновьям так и не вернулся.

Мужчина строил металлические навесы и автоматические ворота. Он жил в Кропоткине, и мог выехать на объекты в соседних городах и станицах. Жену в свои дела сильно не посвящал – деньги приносил, и ладно.

В тот день Александр на своем темно-зеленом «Субару» отправился в станицу Новопокровскую, сделал там дела, а затем резко поехал сначала в Белую Глину и в Ростовскую область. В селе Песчанокопском он заправился и взял курс на трассу до Волгограда.

Около 18 часов мужчина был в Котельниково Волгоградской области. Его засекли камеры видеонаблюдения. На этом его след обрывается. Вот и сейчас жена Анастасия пропавшего снова сообщила, что никаких известий о нем нет.

- Очень много времени прошло, и тишина мертвая, - написала супруга бизнесмена у себя в соцсетях.

Она просит всех, кто владеет информацией о муже, связаться с ней по телефону: 8 962 877 7472. Тем временем поиски Александра продолжаются.