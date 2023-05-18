«Многие предлагают помощь»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала трогательное сообщение

Дарья Чубко до сих пор получает сообщения со словами поддержки от неравнодушных людей. Фото: СОЦСЕТИ

История исчезновения двух организаторов праздника на Кубани в конце апреля всколыхнула всю Россию. Поиски Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко продолжались больше четырех дней, и буквально каждый волонтер надеялся найти их живыми. Но аниматоры были убиты. Трое мужчин, предложившие помощь на дороге, жестоко зарезали своих жертв. Все ради 190 тысяч, которые бандиты украли с банковских карт. Семьи погибших до сих пор приходят в себя. Вдова убитого Кирилла Чубко рассказала, что даже спустя три недели читает сообщения, которые приходят от неравнодушных людей.

- Огромное спасибо каждому за слова поддержки. Столько добрых, искренних и хороших людей пишет. Я вас каждого обнимаю, - написала Дарья Чубко на своей странице в соцсетях. - Многие предлагают помощь, но, честно говоря, я не знаю, чем сейчас мне еще помочь... Вы можете распространять петицию.

Напомним, она была создана на прошлой неделе. Для убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко требуют пожизненного заключения. Только за первые три дня петицию подписали больше 30 тысяч человек. И с каждым днем эта цифра растет.

- Важно - это, конечно, отклик в ваших сердцах и широкий общественный резонанс, - уверена Дарья. - Я верю в то, что у нас суд независимый, и он справедливо разберется во всем. И, конечно же, виновники будут наказаны по всей строгости закона.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения всем троим обвиняемым в убийстве аниматоров в Выселковском районе. Мужчины заключены под стражу до 30 июня 2023 года.

Вину признают лишь двое из них - Арам Татосян и Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян идет в отказ. Последний, к слову, мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014 года. Подробнее: https://krasnodarmedia.su/news/1499718/

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