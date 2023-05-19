Кубанский Сальвадор Дали. Умер создатель «Марапацуцы» Сергей Воржев

Сергей Воржев. Фото: vorzhev.com

Умер Сергей Воржев. Это печальное известие пришло утром 19 мая. Художника с мировым именем и неподражаемым стилем не стало в возрасте 73 лет.

В его биографии - десятки выставок. Краевых, всероссийских, международных. Но на полотнах неизменно - сюжеты родной Кубани.

-Я физически не могу существовать вне Краснодара и вне Кубани, - говорил сам художник.

Он родился в станице Варениковской. А рисовать начал уже в три года. На свои первые краски Сергей Воржев копил долго. Родители не одобряли увлечения сына, считая их несерьезными. В семье казака будущий мужчина не должен был заниматься "малеванием".

Но Воржев не бросил рисовать. И даже больше - поехал разгадывать секреты старых мастеров и их технику в Эрмитаже, у талантливых реставраторов еще царских времен. Он сам их нашел в тогда еще Ленинграде и смог подружиться. Они стали наставниками художника, который впитывал все новое как губка, усердно трудился и в результате выработал свой собственный стиль - его определяют как этнический сюрреализм.

Из серии "Марапуцца". Фото: vorzhev.com

Работы Воржева восхищали ценителей искусства в Европе, Азии, Австралии и США. Одна из самых известных картин «Марапацуца» вдохновила кинематографистов на съемки короткометражного фильма. Картина была представлена в Каннах на фестивале.

Сейчас картины Воржева находятся в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко, Майкопского художественного музея, а также Минкульта РФ.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил семье Сергея Воржева телеграмму с соболезнованиями.

- Думаю, в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. «Кубанский Сальвадор Дали» — так называли его коллеги, ученики, поклонники. У Сергея Дмитриевича был свой неповторимый, узнаваемый стиль. Его картины знали и ценили далеко за пределами страны. Он не раз участвовал в краевых, российских и международных выставках. При этом, и в творчестве, и душой всегда оставался верным родному краю. Его уход — большая потеря для нашей культуры и всего художественного мира. Мои личные и глубокие соболезнования родным и близким Сергея Воржева, - написал он.

"КП"-Кубань" также выражает соболезнования родным и близким великого земляка.