Сына экс-начальника полиции Краснодара, повторившего смертельное ДТП спустя шесть лет, арестовали

Александра Семенова арестовали Фото: из соцсетей

23-летнего водителя Mercedes-Benz Александра Семенова арестовали в зале суда. 18 марта на огромной скорости он не вписался в поворот в районе Тонкого мыса под Геленджиком. Как потом показали исследования, за рулем он был пьян. Вместе с ним в машине ехала девушка Полина Х. Она погибла. Возбуждено уголовное дело и даже передано в Следком из-за резонанса.

- Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и апелляционное представление на постановление Геленджикского городского суда об избрании меры пресечения в отношении Александра Семенова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 5 суток до 24 июня включительно. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, шесть лет назад Александр Семенов, тогда еще даже не имевший водительских прав, в аналогичной аварии не получил даже царапины. 29 июня в 4:30 утра 2017 года в Краснодаре на улице Дзержинского в районе Талалихина за рулем Range Rover он проигнорировал знаки и влетел в «Газель» с дорожными рабочими. Как показало следствие, Семенов в то утро тоже был пьян. Внедорожник, оформленный, как и сейчас, на его мать Ольгу Семенову - экс-депутата гордумы Краснодара, от удара загорелся. Но малолетний водитель сумел выскочить из него раньше.

Тогда, шесть лет назад, Александра Семенова судили, но приговор трудно назвать ощутимым наказанием за пьяную езду со смертельным исходом. Ему дали три года тюрьмы условно. Но этот срок почти сразу списали с учетом домашнего ареста под следствием.

В итоге Семенов снова попал в полицейские сводки с новым набором пострадавших. Хотя по делу, которое сейчас расследуется правоохранителями, ему может грозить уже совсем другой и реальный срок.

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