Смертельное дежавю. Собрали полную историю сына экс-начальника полиции и самого богатого депутата из Краснодара после новой смертельной аварии

Аварий у Семенова было уже две. В обоих погибли люди. Фото: ГУВД по краю

18 марта в районе Тонкого мыса в Геленджике произошла жуткая авария. Элитный Mercedes-Benz на огромной скорости влетел в дерево. 23-летняя пассажирка авто – студентка юрфака КубГУ Полина Х. не прожила и трех дней, водитель выжил.

К сожалению, подобные ДТП не редкость, в авариях на дорогах Краснодарского края каждую неделю гибнут люди. Но этот случай особенный.

За рулем внедорожника, совершившего самоубийственный путь, сидел небезызвестный в Краснодаре 23-летний Александр Семенов. Пробы на алкоголь в крови, траектория движения машины и почти полное отсутствие тормозного пути показали, что он был не в себе. Полиция возбудила уголовное дело.

ПЕРВЫЙ «ОПЫТ»

Шесть лет назад «Комсомолка» следила за скандальным процессом, где 17-летнего сына бывшего начальника полиции Александра Семенова-старшего и экс-депутата гордумы Ольги Семеновой судили за его первое смертельное ДТП.

29 июня в 4:30 утра 2017 года в Краснодаре на улице Дзержинского в районе Талалихина за рулем Range Rover он проигнорировал знаки и влетел в «Газель» с дорожными рабочими. Как показало следствие, Семенов в то утро тоже был пьян.

- В результате машины наехали на пятерых рабочих. На том участке они занимались дорожными ремонтом, - сообщали тогда «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – Далее иномарку отбросило на стоявший ВАЗ 21120. После этого Range Rover загорелся. Водитель успел выскочить из машины до появления огня.

Александр Семенов принимал участие во всех начинаниях депутата ЗСК

Один из рабочих погиб на месте, четверо других получили тяжелейшие травмы.

- У рабочих были сломаны таз, руки, ноги. Там очень тяжелые были травмы, - рассказывает "КП" - Кубань" один из наблюдателей на судебном процессе Дмитрий Турченко.

МЯГКИЙ ПРИГОВОР

На скамье подсудимых сидел вчерашний школьник с виноватым видом, и, несмотря на переломы, пострадавшие в один голос просили не наказывать Семенова по всей строгости.

- Насколько мне известно, там дело было не только в его раскаянии (на этом настаивали родители и адвокаты Семенова), но и в том, что родня парня сулила им золотые горы: и кредиты закрыть, и лечить, и учить, - продолжает собеседник "КП" - Кубань".

Действительно, жертвы ДТП не подавали иск об ущербе.

До приговора тогда Александр Семенов находился под домашним арестом. Но продолжал учиться на юрфаке КубГУ. Специальность он выбрал ту же, что и родители.

Семенову дали 3 года условно. Но почти весь срок засчитали с учетом досудебного ареста. То есть фактически наказания не было. А окончив юрфак, он попал в команду депутата ЗСК Игоря Брагарника. Александр Семенов присутствует на всех отчетных фото о деятельности народного избранника. Надо полагать, Семенов-младший тоже планировал делать политическую карьеру.

Но 18 марта снова сел за руль пьяным.

КОНКРЕТНО

Дело передали из полиции в Следком

Расследованием смертельной аварии в районе Геленджика с участием уже судимого за аналогичное ДТП 23-летнего Александра Семенова займется Следком. Такое решение было принято ведомством из-за "большого общественного резонанса".

- В ходе расследования уголовного дела следователями СКР по краю будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но допросить Семенова пока сложно. Он находится в реанимации ККБ.

- Была угроза ампутации ноги. Но теперь все в порядке. Врачи спасли. Жить будет, - сообщил источник "КП" - Кубань".

Санкции уголовной статьи, по которой возбудили дело после новой аварии Семенова, предусматривает до 12 лет тюрьмы.

КСТАТИ

На машине десятки штрафов за превышение скорости

Водитель разбитого Mercedes любил на дорогах давить на газ. Только с 1 по 15 марта за превышение скорости владельцу внедорожника пришлось оплатить 12 штрафов по 250 и 500 рублей, кроме этого, три штрафа – за повторное превышение скорости от 40 до 60 км/ч по 2000 рублей.

За три дня до трагедии, 15 марта, Mercedes попал на камеры по дороге из Краснодара в Адыгейск, там водитель разогнался до 149 км/ч при разрешенных 90. А накануне под той же камерой машина пролетела со скоростью 143 км/ч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семейные ценности

Семья Александра Семенова живет роскошно. За ценой машины премиум-класса, как говорится, не постоит.

В 2017 году Ольга Семенова стала одним из самых богатых депутатов в Краснодаре с годовым доходом в 29 млн рублей. На ней числились 8 компаний, три дома, три квартиры, 1 земельный участок и 23 нежилых помещения. Из недвижимости у женщины был автобус ГАЗ, автомобили Mercedes Benz, Range Rover и Lexus. Благодаря ее декларации также стало известно о доходах Александра Семенова-старшего. Он владел двумя домами, 15 квартирами, 5 земельными участками и мотоциклом Suzuki.

После резонансного ДТП о Семеновых слышно было мало. Высокие должности они больше не занимали, но, судя по всему, ни в чем себе не отказывали. Отца разжаловали еще в 2011 году. Тогдашний губернатор Кубани Александр Ткачев возмутился разгулом преступности в городе и публично уволил шефа полиции Семенова.

Сейчас супруги ведут совместный бизнес. В ООО «Европа», учредителем которого является Ольга Семенова, Александр Семенов значится генеральным директором. По крайней мере, его подписи стоят в документах. Компания исполняет многомиллионные госзаказы по всему Краснодарскому краю и занимается озеленением, благоустройством территорий, а также ремонтом дорог и канализаций. Самые крупные - благоустройство сквера Толстого в Краснодаре за 115 млн рублей в 2021 году, парка в Северском районе за 107 млн и ремонт мощения парка стадиона «Кубань» за 30 млн рублей.

Вторая фирма Ольги Семеновой – ООО «Екатеринодар» - в 2015, 2018 и 2019 годах занималась корчеванием пней и высадкой деревьев в Краснодаре. За это время компания смогла заработать почти 44 млн рублей.