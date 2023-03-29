Многомиллионные госконтракты по всему краю. Чем известны родители 23-летнего участника двух смертельных ДТП на Кубани

Александр Семенов ездил на хороших иномарках. Фото: соцсети

23-летний Александр Семенов, дважды попадавший в смертельные ДТП, всегда ездил на дорогих иномарках. В 2017 году он сбил дорожных рабочих, сидя за рулем Range Rover. Один человек погиб, четверо пострадали. Ему тогда было всего 17 лет. Суд назначил виновнику аварии три года колонии-поселения.

В 2023 году история повторилась. Водитель на Mercedes-Benz GL-Klasse/GLS не справился с управлением и врезался в дерево. С ним в салоне была девушка Полина. Она скончалась от полученных травм. По данным «КП» – Кубань», внедорожник, на котором гнал Семенов, зарегистрирован на маму парня – Ольгу Семенову. Пара попала в аварию в Геленджике, куда приехала отдохнуть на выходные.

Семья парня могла позволить себе роскошную жизнь. Отец – бывший начальник полиции Краснодара, мать – экс-депутат городской Думы и владелица крупных фирм. В 2017 году Ольга Семенова стала одной из самых богатых парламентариев с годовым доходом в 29 млн рублей. На ней числились 8 компаний, три дома, три квартиры, 1 земельный участок и 23 нежилых помещения. Из недвижимости у женщины был автобус ГАЗ, автомобили Mercedes Benz, Range Rover и Lexus. Благодаря ее декларации также стало известно о доходах Александра Семенова-старшего. Он владел двумя домами, 15 квартирами, 5 земельными участками и мотоциклом Suzuki.

Ольга Семенова ушла в тень после первого ДТП сына. Фото: соцсети

После резонансного ДТП о Семеновых слышно было мало. Высокие должности они больше не занимали, но, судя по всему, ни в чем себе не отказывали.

Супруги ведут совместный бизнес. В ООО «Европа», учредителем которого является Ольга Семенова, Александр Семенов значится генеральным директором. По крайней мере, его подписи стоят в документах. Компания исполняет многомиллионные госзаказы по всему Краснодарскому краю и занимается озеленением, благоустройством территорий, а также ремонтом дорог и канализаций. Самые крупные - благоустройство сквера Толстого в Краснодаре за 115 млн рублей в 2021 году, парка в Северском районе за 107 млн и ремонт мощения парка стадиона «Кубань» за 30 млн рублей.

Вторая фирма Ольги Семеновой – ООО «Екатеринодар» - в 2015, 2018 и 2019 годах занималась корчеванием пней и высадкой деревьев в Краснодаре. За это время компания смогла заработать почти 44 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедии можно было избежать. Элитный внедорожник, на котором сын экс-полицейского и депутата из Краснодара устроил смертельное ДТП, пытались продать пять лет назад

Элитный внедорожник, на котором Александр Семенов устроил смертельное ДТП, пытались продать (подробнее)