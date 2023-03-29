Трагедии можно было избежать. Элитный внедорожник, на котором сын экс-полицейского и депутата из Краснодара устроил смертельное ДТП, пытались продать пять лет назад

Фото с сервиса объявлений

Новыми подробностями обрастает история смертельной аварии в Геленджике. Она произошла еще две недели назад, но разлетелась по соцсетями и медиа только накануне.

Так, молодой человек вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был такой силы, что машину буквально смяло. Она превратилась в груду металла и унесла жизнь 23-летней девушки. Спустя трое суток она скончалась в больнице.

Фото краевого ГИБДД

Как выяснится позже, за рулем машины был Александр Семенов. По словам очевидцев трагедии, он был пьян. Но смог самостоятельно выбраться из авто.

Его спутница оказалась зажата в салоне. Уже известно, что на пассажирском кресле была Полина Х, девушка парня. Они познакомились в университете, где учились на одном факультете – юридическом. Вместе ребята и поехали на отдых в Геленджик.

Погибшая Полина Х.

Сейчас Александр Семенов идет на поправку. После аварии он загремел в больницу. Но быстро пришел в себя. Пока парень был в больнице, полицейские возбудили уголовное дело, уже второе для сына экс-полицейского и депутата из Краснодара.

- Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в краевом ГИБДД.

Контролирует ход дела прокуратура. Уже известно, что пара передвигалась на элитном внедорожнике – Mercedes-Benz GL-Klasse. Он был зарегистрирован на маму виновника, Ольгу Семенову.

Фото из соцсетей

В этом году машине стукнет 15 лет. Как стало известно «КП» – Кубань», в 2018-м семья уже избавлялась от авто. Машина стояла на продаже.

За внедорожник с объемом 5,5 литра и 388 лошадьми под капотом просили всего 1,04 млн рублей. Но новый владелец так и не нашелся. И в конце года объявление было снято с публикации.

Отмечалось, что немец был особой серии. Но покупателей это не убедило. За все время объявление посмотрели около 400 человек.

Фото с сервиса объявлений

Предварительно, после ДТП машина восстановлению уже не подлежит. От удара у нее смяло всю переднюю часть: до пассажирских сидений.

Также в распоряжении «КП» – Кубань» попали фото. На них, возможно, запечатлен Александр Семенов. Он сидит за рулем внедорожника.

Напомним, что это не первая авария с участием парня. В 2017-м он, будучи за рулем Range Rover, насмерть сбил рабочего. Но тогда Александру Семенову было всего 17 лет. Он получил три года колонии-поселения и лишился прав на год.