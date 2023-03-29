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29 марта 2023 9:15

Трагедии можно было избежать. Элитный внедорожник, на котором сын экс-полицейского и депутата из Краснодара устроил смертельное ДТП, пытались продать пять лет назад

Элитный внедорожник, на котором Александр Семенов устроил смертельное ДТП, пытались продать
Андрей СЕДОВЛАСОВ
Фото с сервиса объявлений

Фото с сервиса объявлений

Новыми подробностями обрастает история смертельной аварии в Геленджике. Она произошла еще две недели назад, но разлетелась по соцсетями и медиа только накануне.

Так, молодой человек вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был такой силы, что машину буквально смяло. Она превратилась в груду металла и унесла жизнь 23-летней девушки. Спустя трое суток она скончалась в больнице.

Фото краевого ГИБДД

Фото краевого ГИБДД

Как выяснится позже, за рулем машины был Александр Семенов. По словам очевидцев трагедии, он был пьян. Но смог самостоятельно выбраться из авто.

Его спутница оказалась зажата в салоне. Уже известно, что на пассажирском кресле была Полина Х, девушка парня. Они познакомились в университете, где учились на одном факультете – юридическом. Вместе ребята и поехали на отдых в Геленджик.

Погибшая Полина Х.

Погибшая Полина Х.

Сейчас Александр Семенов идет на поправку. После аварии он загремел в больницу. Но быстро пришел в себя. Пока парень был в больнице, полицейские возбудили уголовное дело, уже второе для сына экс-полицейского и депутата из Краснодара.

- Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в краевом ГИБДД.

Контролирует ход дела прокуратура. Уже известно, что пара передвигалась на элитном внедорожнике – Mercedes-Benz GL-Klasse. Он был зарегистрирован на маму виновника, Ольгу Семенову.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

В этом году машине стукнет 15 лет. Как стало известно «КП» – Кубань», в 2018-м семья уже избавлялась от авто. Машина стояла на продаже.

За внедорожник с объемом 5,5 литра и 388 лошадьми под капотом просили всего 1,04 млн рублей. Но новый владелец так и не нашелся. И в конце года объявление было снято с публикации.

Отмечалось, что немец был особой серии. Но покупателей это не убедило. За все время объявление посмотрели около 400 человек.

Фото с сервиса объявлений

Фото с сервиса объявлений

Предварительно, после ДТП машина восстановлению уже не подлежит. От удара у нее смяло всю переднюю часть: до пассажирских сидений.

Также в распоряжении «КП» – Кубань» попали фото. На них, возможно, запечатлен Александр Семенов. Он сидит за рулем внедорожника.

Напомним, что это не первая авария с участием парня. В 2017-м он, будучи за рулем Range Rover, насмерть сбил рабочего. Но тогда Александру Семенову было всего 17 лет. Он получил три года колонии-поселения и лишился прав на год.

ЧППроисшествия: ЧП