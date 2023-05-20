Даниэль получил в подарок берет. Фото: скриншот видео

Школьник из Кореновска получил от военных медиков ДНР подарок за сбор гуманитарки. 9-летний Даниэль Братишко откладывал деньги на покупку сладостей для бойцов в госпиталях и через волонтеров передал целый рюкзак с шоколадками, а еще тысячу рублей из собственной копилки. Его доброе сердце тронуло врача из Горловки Светлану Чинякову. Она отправила на Кубань подарок для мальчика - свой берет.

Когда волонтеры вернулись после очередной гуманитарной миссии, то отправились в Кореновск и встретились с Даней. Теперь он гордо носит головной убор вместе с кадетской формой.

- Счастья, здоровья и поскорее вам вернуться домой, - пожелал Даниэль медикам после получения сюрприза.

Мальчик планирует и дальше помогать бойцам вместе с бабушкой Верой Прокофьевной. В начале мая она собрала для передовой несколько мешков постельного белья, рулон марли, несколько рулонов ткани, одеяла, подушки, большую упаковку туалетной бумаги, одежду и даже домашнее вино.

А еще школьник ходит в местную церковь, молится за военных и ставит свечки за здравие воинов, которые сейчас проходят службу на СВО.