В Краснодаре на афиши резко высказавшимся в адрес России Агутину и Варум приклеили свиные носы

Афиша в Краснодаре. Фото: bvk_mkr_vostochka

Проведение концерта двух российских исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум под угрозой срыва. Активисты высказались против того, чтобы пара вышла на сцену в Центральном концертном зале Краснодара 14 сентября. С инициативой выступил руководитель Екатеринодарского отделения общественной организации «Царьград» Никита Изюмов. Ранее он выступил против проведения концерта группы Shortparis – они так и не приехали в Краснодар.

- У нас однозначная позиция. Выступающие против спецоперации люди не могут зарабатывать деньги на российских гражданах. Поэтому мы будем предпринимать меру, чтобы такие артисты не проводили свои концерты, - отметил Изюмов.

Несмотря на это, билеты на концерт продаются в кассах ЦКЗ и на других сервисах.

- Да, билеты есть. Сначала продажу закрыли, теперь опять можно купить, - рассказали «КП»-Кубань» в кассе концертной площадки.

Послушать хиты исполнителей можно за 3500 тысячи рублей. Это самый дешевый билет. Есть и за 10 тысяч. При этом почти они почти проданы. Ожидается аншлаг.

Тем временем на одной из афиш на фотографию с изображением Леонида Агутина и Анжелики Варум приклеили свиные носы.