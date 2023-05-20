Пожар удалось потушить

Мощный пожар вспыхнул в Краснодаре. ЧП произошло около 13:20 часов. Жители микрорайона Гидростроителей почувствовали едкий запах дыма, а на город опустился смог. Очевидцы пожара сразу же сообщили о возгорании в службы МЧС. Как выяснилось, загорелся лесопарк на улице Валерия Гассии. А дым от пожара видели даже в Адыгее.

- В 13:22 часов к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарным пришлось тушить огонь при помощи переносных ранцев. Это связано с тем, что местность является труднопроходимая. Огнеборцы тушили пожар на протяжении трех часов. Локализовать возгорание удалось в 15:10 часов. А открытое горение ликвидировали в 15:25 часов.

- К тушению пожара привлечено 22 человека и шесть единиц техники. Огонь тушили также специалисты Краевого лесопожарного центра, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины пожара в Краснодаре на Гидрострое 20 мая 2023

МЧС заранее сообщили, что во второй половине дня ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим запрещено разжигать какие-либо костры. Высокая пожароопасность сохранится до конца 21 мая. Но краснодарцы решили пренебречь правилами безопасности.

По предварительным данным, местные жители решили сжечь старый мусор. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелась с начала трава, кусты, а потом дошло и до деревьев.

Специалисты отмечают, что причиной большинства возгораний является несоблюдение людьми правил пожарной безопасности.