Лесные пожары начали возникать и на юге России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сибири начали массово гореть леса. В Свердловской области режим ЧС действует на четырех территориях. Непотушенными остаются 25 природных пожаров. Борьбой с огнем продолжает заниматься авиация - вертолеты и самолеты. В некоторые дни на огонь сбрасывают по 635 тонн воды. Но пожары начали вспыхивать и на юге России.

Как районы Кубани в опасности

В Краснодарском крае с 20 по 21 мая действует высокая пожароопасность четвертого класса. Огонь может захватывать леса в северном, юго-западном и центральном районах края.

В опасности находятся 19 районов Кубани. Лесные пожары могут возникать в Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевечиском , Кавказском, Калининском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Ленинградском, Новопокровском, Славянском, Староминском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком районе, а также в Горячем Ключе.

Причины лесных пожаров

В первую очередь, высокую пожароопасность объявили в связи с метеорологическими условиями.

- Природные пожары связаны с повышением температуры воздуха, а также отсутствием осадков. Особенно, если прошлогодняя трава сухая, то леса загораются намного чаще, - рассказали kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Однако причиной 90% возгораний являются наши собственные действия. Неосторожное обращение с огнем и фатальная любовь к выжиганию сухой травы вносят самый весомый вклад в статистику лесных пожаров. На втором и третьем местах в этом печальном «рейтинге» — природные факторы (включая участившиеся из-за глобального потепления «сухие грозы») и трагические случайности — например, обрывы линий электропередач.

Как предотвратить пожары

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает, что в лесах нельзя разжигать костры и мангалы рядом с сухой травой и поваленными деревьями.

- Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 500 метров. Когда огонь вам не требуется, нужно обязательно потушить его или засыпать землей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с тем, что на Кубани объявлена высокая пожароопасность, необходимо избегать воздействия повышенной температуры и носить светлую одежду из хлопка. Не стоит забывать и про головные уборы.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номер 101.

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