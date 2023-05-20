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20 мая 2023 20:35

«Воспламеняющая энергетика»: во время выступления Димы Билана в Анапе на сцене случился пожар

Колонка загорелась во время выступления Димы Билана в Анапе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Никто не пострадал

Никто не пострадал

Дима Билан устроил гастроли по всей России в честь 25-летия нахождения на сцене. 19 мая певец выступил в Краснодаре. На концерте был настоящий аншлаг, а фанаты восхищались отдачей Билана и живой музыкой на протяжении двух часов.

Но Дима Билан приехал на Кубань не только ради гастролей, но и чтобы выступить на открытии нового отеля в Анапе. Концерт проходил на открытой сцене. Послушать своего любимого исполнителя пришли сотни людей. Все начиналось как всегда - визги фанатов, знакомые песни и танцы. Ничего не предвещало беды, как концерт прервался на несколько минут. А всему виною - колонка.

Музыкальное оборудование загорелось во время исполнения одной из песни. Колонка вспыхнула и напугала поклонников Димы Билана. Команда певца сразу подбежала к сцене. Двое мужчин взяли горящую колонку голыми руки и отнесли ее подальше от людей. В это время артист начал успокаивать своих фанатов.

- Так, ничего не буду озвучивать, потому что все хорошо, все классно, - подбадривающе говорил Билан.

Певец даже успел пошутить.

- Мне, пожалуйста, медиум велл (степень прожарки мяса для тех, кому не нравятся полусырые куски - от авт.), ладно? - со смехом попросил Дима, смотря как уносят колонку.

Все взорвались смехом. И обстановка сразу же разрядилась.

- Видите какая у нас энергетика? Воспламеняющая энергетика такая, - заключил Билан.

Колонку потушили за считанные секунды. К счастью, никто не пострадал.

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