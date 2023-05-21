Пропавший мужчина попал на больничную койку. Фото: архив семьи

Пропавший пять дней назад в Краснодаре мужчина найден в реанимации в тяжелом состоянии. Станиславу Вылегжанину сделали две операции.

- Вроде бы избили. Сейчас нет никаких подробностей, что случилось, потому что он не может говорить по понятным причинам, - сообщил "КП"-Кубань" брат пропавшего Евгений.

34-летний Станислав уехал из дома 15 мая. Он вызвал такси, но ни вечером, на ни следующий день не взял трубку. В автосервисе, где мужчина работал, он тоже не появился, хотя считается ответственным сотрудником.

Родственники забеспокоились - Станислав всегда предупреждал, если оставался в гостях. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам-поисковкам.

Вечером 20 мая родные узнали, что пропавший попал в больницу с серьезными травмами.