Отбыл полсрока и совершил побег. Почти месяц ищут преступника, сбежавшего из колонии на Кубани

Фото из ориентировки

В Краснодарском крае продолжают разыскивать беглого преступника. Полицейские напомнили, что почти месяц назад, 27 апреля, из исправительной колонии строгого режима в станице Елизаветинской сбежал осужденный Олег Калинов. До настоящее времени его поиски не останавливались, он до сих пор находится на свободе.

- Уроженец города Бобруйска БССР, гражданин Республики Беларусь, ранее судимый, регистрации, постоянного места жительства и родственных связей на территории РФ не имеет. Был одет в спортивную куртку оливкового цвета, светлую майку, трико синего цвета, темную спортивную обувь, - снова распространили ориентировку правоохранители.

Полицейские просят в случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого сообщать в дежурную часть по номеру 112.

Олег Калинов

Напомним, с декабря 2022 года Калинов содержался в колонии-поселения, свободы он лишился за кражу. По решению суда, он должен был отсидеть 1 год 8 месяцев. Но спустя половину срока совершил побег. За уход из-под надзора заключенному грозит до четырех лет лишения свободы.

Приметы Калинова: рост — 170 сантиметров, он среднего телосложения, имеет европейский тип лица, по форме овальное и вытянутое. У него светлые глаза, посажены глубоко, темно-русые волосы, есть лобное облысение.