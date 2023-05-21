Крестный ход ко дню памяти Мефодия и Кирилла прошел в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 21 мая прошел общегородской крестный ход. Торжественное церковное шествие приурочили ко дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а также в поддержку всех участников специальной военной операции. По городу в колонне прошлись все желающие.

- Божественная литургия началась в 9 утра. Шествие стартовало у Свято-Екатерининского кафедрального собора в 12 часов дня, - сообщили в администрации края.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В мероприятии приняли участие атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, митрополит Григорий, депутаты ЗСК, духовенство, казаки, общественники, молодежь, представители ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, местные жители.

- Молитвенное единение жителей Кубани является очень важным фактором, ведь в данный момент российская армия нуждается в духовной поддержке. Сегодня наши воины, в том числе казаки, самоотверженно выполняют боевые задачи на передовой, сражаясь за наше Отечество, православную веру и национальную идентичность, - сказал Власов.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Крестный ход прошел по традиционному маршруту до собора Александра Невского. Кроме этого, в этот день в Краснодар доставили чудотворный образ Божией Матери Владимирской из Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской.

Фото: admkrai.krasnodar.ru