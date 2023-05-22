Овчарка напала на подростков в Краснодаре: полиция проверяет хозяйку собаки

Собака вырвалась из рук хозяйки и напала на проходивших подростков Фото из архива КП

Случаи нападения собак на жителей Краснодара чаще фиксируют среди бездомных псов. Однако тот факт, что животное находится на улице с хозяином, причем на поводке, не уберегает от происшествий. Прохожие могут пострадать и от нападения и укусов домашних собак.

Например, как это произошло в дачном товариществе Верхний казачий хутор. Так, двое подростков во время прогулки проходили мимо женщины с собакой. Местная жительница выгуливала на поводке восточно-европейскую овчарку. Но в тот момент, как подростки проходили мима пса, он начал агрессивно лаять и попытался сорваться на девушек.

Хозяйка всеми силами удерживала животное, но этого не хватило. Поводок вырвался из рук, а овчарка тем временем направилась в сторону подростков, напала на них и начала кусать. Пострадавшие пытались отбиться от собаки и звали на помощь. Но уворачиваться от овчарки и отгонять ее пришлось своими силами. На помощь несовершеннолетним никто не пришел.

После происшествия они обратились за помощью в больницу. При обследовании у подростков зафиксировали укусы. Тем временем информация о нападении собаки на девушек поступила в полицию. Правоохранители организовали проверку.

– В настоящее время по факту нападения собаки на двух несовершеннолетних девушек проводится проверка. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение» – сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 10-летнюю школьницу укусила бездомная собака. Пес напал на ребенка около школы №89 в Юбилейном микрорайоне, когда девочка переходила дорогу. Пострадавшей школьнице назначили вакцинацию. Тем временем полиция организовала проверку по факту нападения бездомной собаки.