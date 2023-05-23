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Общество23 мая 2023 12:51

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Адыгее 23 мая

Местные жители принялись спасать свои автомобили и огороды
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Метеорологи обещают, что такая погода продержится до 25 мая

Метеорологи обещают, что такая погода продержится до 25 мая

На Краснодарский край вновь обрушилась непогода. На всей территории региона объявили штормовое предупреждение. Адыгея тому не исключение. Метеорологи прогнозировали с 15 часов 23 мая ухудшение погоды после знойной жары. И, как по часам, ровно в три часа дня на республику обрушился сильный ливень.

Но пелена дождя оказалась не единственной проблемой для местных жителей. Через несколько минут капельки воды превратились в град. Их размер напоминал перепелиное яйцо. На небе сверкали молнии, а шквалистый ветер только усиливался.

- Я пока сбегала к машине, чтобы накрыть ее тентом, сама вся побитой оказалась. Как бы синяков не было, - делится впечатлениями жительница поселка Тимирязева Ида Абрамовна.

Обитатели офисов также с ужасом выглядывали из кабинетов. Крупные градины угрожали припаркованным на уличных стоянках автомобилям. Да и под деревьями тоже было опасно. Те угрожающе накренились под порывами ветра, который достигал 22 метров в секунду.

Но некоторые жители Адыгеи на последствия непогоды без слез взглянуть не могут. Град, который продолжался около 10 минут, нанес ущерб растениям. Льдины побили и огород. Урожай, который только созревает, смешался с грязью. На кочанах капусты появились серьезные вмятины. Град побил и цветы.

- Только утром все поливала. Оказалось, что зря. Сейчас смотрю, что стало с огородом после града... руки опускаются, - вздыхает жительница Адыгеи Зара Рахметова.

К слову, метеорологи обещают, что такая погода продержится до 25 мая. Возможны даже подтопления.

- Может возникнуть ЧС не выше межмуниципального характера. Следим за мостовыми переходами через реки. Также из-за града могут повредиться кровли и остекления зданий, погибнуть сельхозкультуры и пострадать фруктовые сады, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Местным жителям и туристам необходимо быть осторожнее. Линии электропередачи могут оборваться, а деревья повалиться из-за сильного ветра. Помимо этого, возможно отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов.

АдыгеяПроисшествия: СТИХИЯ