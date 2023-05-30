Последствия непогоды в Адыгее: ливень затопил 700 дворов, градом побило крыши домов

Ливень затопил дворы и дома в Адыгее. Фото: t.me/muratkumpilov

В Адыгее продолжают устранять последствия стихии, которая бушевала сразу в нескольких районах республики. Напомним, 23 мая на регион обрушился сильнейший град размером с перепелиное яйцо. Спустя сутки непогода вновь нанесла удар - льдины побили огороды, повредили крыши домов. А 26 мая в Адыгее прошел ливень, который превратился в паводок.

По данным чиновников, сильнее всего от непогоды досталось Кошехабльскому и Майкопскому районам. Именно там от стихии пострадали дома, посевы и инфраструктура.

Сильнее всего от непогоды досталось Кошехабльскому и Майкопскому районам. Фото: t.me/muratkumpilov

Всего в ауле Ходзь, хуторе Кармолино-Гидроицком и селе Вольном Кошехабльского района затопило 699 огородов и подворий. В 58 домов зашла вода.

- Основная фаза аварийно-восстановительных работ в Кошехабльском районе уже завершена, - сказал глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. - Администрация района организовала подвоз питьевой воды. Водопровод аула был прохлорирован, проведена дезинфекция.

Люди, пострадавшие от непогоды, получат выплаты. Фото: t.me/muratkumpilov

Санитарные врачи отслеживают эпидобстановку в пострадавших населенных пунктах.

Отметим, что социальные объекты при подъеме уровня воды не пострадали.

А вот из-за града пострадали шесть домов в хуторе Шунтук и станицы Кужорской. В этих же населенных пунктах повреждены 20 огородов.

Санитарные врачи отслеживают эпидобстановку в пострадавших населенных пунктах. Фото: t.me/muratkumpilov

Всем пострадавшим выплатят компенсации. Все процедуры проведут в короткие сроки. 30 мая администрации муниципалитетов проведут адресную работу с людьми, чтобы каждый получил положенные выплаты.

- В качестве компенсации владельцы 699 огородов и придомовых территорий в Кошехабльском районе получат по 20 тысяч рублей, - уточнил Мурат Кумпилов. - А хозяевам 58 подтопленных домовладений выплатят по 50 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты в размере 20 тысяч рублей также получат владельцы 20 огородов в Майкопском районе, а хозяевам шести домов перечислят по 50 тысяч рублей.

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