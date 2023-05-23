Молотил по стеклам и огородам. В предгорных районах Кубани прошел град

Град сразу не растаял. Фото6 соцсети

Стихия бушует на Кубани. В регионе объявлено штормовое предупреждение. До 25 мая в отдельных районах ожидаются сильный ветер, грозы, ливни и град. Прогнозы синоптиков оправдались. В Апшеронске 23 мая прошел крупный град величиной с виноград.

- Молотил по стеклам, сначала шел вперемешку с дождем, потом прекратился, - сообщили местные жители.

Видимость ухудшилась с считанные секунды. Но крупные льдинки быстро высыпало, они не нанесли сильного урона. О пострадавших не сообщается.

Тучи кружили и в Адыгее. Там осадки сопровождались грозой и порывистым ветром. Град выпал размером с перепелиное яйцо. Люди спасали свои автомобили, а новый урожай не смогли - капусту изрядно побило, от цветов в палисадниках ничего не осталось.

Специалисты предупреждают - как только погода начинает портиться, нужно бежать в укрытие. Ветер может повалить деревья, а провода разорвать.

- Может возникнуть ЧС не выше межмуниципального характера. Следим за мостовыми переходами через реки. Также из-за града повредятся кровли и остекления зданий, могут погибнуть сельхозкультуры и повредиться фруктовые сады, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».